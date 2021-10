Vai cicatrizar, mas vai levar tempo. Vai doer bastante no início, você vai odiar seu tropeço e logo mais, sua existência. Você vai aprender a conviver com aquela região que já foi ensanguentada e que agora dói a reconstrução da pele. Ela se encolhe para colocar tudo no lugar. E, seus dias começam a ser cheios de cuidados com o lugar machucado. Você vive, caminha, caminha e caminha...E, aos poucos, o que antes te matava, agora te ensinou a se curar. Porém, a cicatriz ainda não está feita. Ainda está no início. Vai cicatrizar, mas vai levar tempo. E no fim... No fim tudo vale a pena.

