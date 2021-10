Transparência

Sérgio Buarque de Holanda e Byung Chul Han deram as mãos e pré-determinaram nossa atuação nesse tempo de pandemia. De fato, algumas pessoas performaram pura solidariedade, mas, num geral, o mundo capitalista continuou operando para promover a economia, como prioridade, enquanto uma parcela irreparável da população brasileira desfalecia em hospitais. Mas o homem cordial brasileiro também não se mostrou solícito. Manifestando uma cordialidade de aparências para fingir que se importa com a gravidade da situação, porém, ao mesmo tempo, minimiza o uso de máscaras, nega a ciência e a veracidade da vacina e fecha os olhos passivamente para as crises consecutivas que minam o Brasil atual. Nunca a máscara do homem cordial capitalista foi tão transparente quanto agora.

Tags