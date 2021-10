Para todas as meninas

01:00 | Out. 05, 2021

Teus olhos são delicados como aquelas flores mais rosadas do que as bochechas das mocinhas ao sair num sábado à noite, menina. Não deixa que ninguém tire teu brilho, não deixa que ninguém diga o que tu tens que ser. Esse teu cheiro de coragem chega longe e nem preciso procurar para saber aonde teus rastros levam, pois tu, menina, brilhas como tu e somente tu. És incomparável, incompatível e vários outros "in". Eu te vejo por ali, meio sozinha, mas não fica assim, não. Essas pessoas que alegam mentiras para te desmotivar querem, na verdade, ser como tu e ter tua coragem, tua força e tua vontade. Brilha! Porque o melhor te espera. Promete para mim que não vai desistir.

