"E se for para a gente acontecer?". Esperamos nosso tempo, por mais difícil que seja. Escrevo textos para saber lidar com a dor de te querer e não poder te ter agora. Me prendo a eles, para assim me desprender um pouco de ti e em ti me amarro mais e mais. Sem querer. E agora? O que eu faço? Se nessa espera os dias passam iguais, nenhuma nova emoção me vem ao coração e a pele só lembra do teu toque e textura. Como fica? Se essa angústia me vem nas horas (in)convenientes? Espero que seja para acontecer e nada mais. A estrela mais brilhante do céu fala comigo nas tuas ausências. Conto de ti para ela e ela te segue toda vez. Nossa estrela te guarda enquanto eu fico na janela à tua espera.

