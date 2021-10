Escrever para não morrer

01:00 | Out. 05, 2021

As palavras fluem através de mim como gotas de chuva caindo de uma nuvem pesada. O que resta ao fim da tempestade — é o arco-íris. Há dias em que me sinto uma nuvem tempestuosa, escura e repleta de eletricidade. Minhas tempestades são avassaladoras e os raios e trovões anunciam sua chegada. Sento em frente ao meu caderno e escrevo, jorro tudo para fora. Expurgo, sim. Expurgo todos esses sentimentos de si. Renasço ao fim de cada tempestade, cada ciclo. E cada dia nasce novo para mim. O Sol nasce em meio à escuridão, esplendoroso — e a Lua me entende e fica comigo até o fim.

