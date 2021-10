01:00 | Out. 05, 2021

Pior do que a certeza de algo ruim, é a incerteza do quase - seja de algo bom ou não, você nem chegou a saber.

Quem quase chegou lá, ainda está na estrada.

Quem quase esfriou a bebida, ainda tem algo morno.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Quem quase conseguiu, ainda luta por algo.

Não é difícil parar para pensar no que poderia ter acontecido para evitar o "e se?"

Mais tarde, mas não significa que seja fácil lidar com isso e com tudo que se perdeu no caminho.

O que nos leva a viver uma vida pela metade?

A optar por não tentar pelo medo do fracasso?

A resistir as mudanças, mas também não aceitar as permanências?

A criar cenários desejáveis e não lutar para que se tornem reais?

Isso é quase viver.

E quem quase vive, já está morto.

Tags