Matíz Lilás

Você quis que eu fosse o que te convinha. Me percebi tentando aprender novos truques que fizessem você ainda acha graça em mim. Desculpe não saber o que dizer quando fui embora... mas fazia um tempo que as coisas que eu queria dizer não interessavam a você. Por um tempo eu reservei a ti as melhores coisas que eu podia escrever, todos os lírios do jardim, meu tempo, minhas músicas favoritas, minha confiança... tudo isso eu dediquei a você. Mas se isso chegou ao fim... então por que eu continuo escrevendo? Talvez para cortar o sentimento que por aqui criou raiz... para de alguma forma amenizar o matiz lilás que me lembra de você. Levei meus tons de azul para longe das tuas tintas vermelhas. Hoje tento me convencer que minhas pinturas ficam melhor sem você.

