Os seres humanos evoluíram muito após outras pandemias ocorridas no passado, mas a Covid-19 nos fez pensar como o mundo mudou com uma doença. Abrirmos mão de encontrar quem amamos, de irmos a lugares, assistir àquela estreia no cinema com a família, irmos a um restaurante com os amigos só para conversar. Muitos perderam quem mais amavam e muitos encontraram oportunidades que não encontrariam sem a pandemia. O fato é que toda essa confusão mudou como todos encaravam a vida e nos fez entender como é importante darmos valor a cada segundo que temos com quem amamos. Depois dessa escuridão toda, algo se fez bem claro, não temos todo o tempo do mundo. E isso nos deixa com uma pergunta, da qual não temos resposta, ainda, como será o mundo pós-pandemia?

