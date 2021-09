A loucura do mundo moderno de aceitar tudo. Na época em que temos mais informações, mais conhecimento (sobre tudo o que se possa pensar), as pessoas se acham perfeitas! Se acham totalmente "divinas". Que sentido teria a vida se nós já somos perfeitos? Lindos? Inteligentes? Precisamos constantemente de salão ou barbearia, queremos nos coordenar a moda do momento. Pois bem, caro leitor, venho vos informar que não, não somos perfeitos ou divinos. Temos muito o que aprender (seja na vida ou intelectualmente). Nunca devemos deixar alguém nos desrespeitar. Nunca. Mas, estamos em constante construção, e isso é fato.

Tags