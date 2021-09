Pego uma bicicleta, termino de ajustar a máscara e começo o passeio pela orla. Vejo de tudo um pouco e deixo-me inebriar pelas imagens deslumbrantes que minha retina é capaz de captar. Os verdes mares de minha terra, Iracema, a rainha do Ceará e a Guerreira de Fortaleza. A beira-mar me sento e deixo a bike ao meu lado. Paro. Tento escutar os sons inaudíveis da cidade, os ventos varrem de forma impiedosa as risadas e confidências. Deito-me sob aquele céu azul anil, sinto a brisa do mar tocar meu rosto e se condensar sobre as lentes do meus óculos. Me sinto íntimo de mim mesmo. Me sinto abençoado por ter em minha cidade natal, um porto magistral e verdes mares para chamar de meu.

