O peso do sentir e a descida

O peso do sentir é o calar quando se tem muito a dizer.

É saber que a decisão certa também machuca e toma-la mesmo assim.

São as coisas que se perdem no silêncio do que não foi dito.

No amor que não aconteceu - mas poderia.

Nas promessas que não foram concretizadas - será que ainda há tempo?

É viver na ideia das possibilidades com a sensibilidade de se perguntar o que poderia ter sido daquilo que não foi - daquele "quase".

E é saber que dói, mesmo que você ache que não sente.

Porque só de pensar, já sentiu.

E o peso do sentir, é pensar (sentir) demais.

