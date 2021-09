Negacionismo cristão?

Desde o início da Pandemia do Novo Corona Vírus, a Covid-19, nós todos nós vemos em um mar de mentiras, mitos e irrealidades. Negacionismo é o maior mal de todos, negar que o vírus pode ser letal é no mínimo falta de responsabilidade, falar que vacina não serve e que não fará o que for necessário para consegui-las é desumano, fazer pouco das pessoas que perderam seus entes queridos é uma abominação. Todas essas atitudes foram tomadas por pessoas que não ligam para a vida humana, mas quando precisam se rementem à Deus e se dizem cristãos. Onde está Cristo nessas atitudes, cadê o testemunho cristão dessas pessoas? Sabe onde está? No voto, na urna - quer dizer, no voto impresso. Mas todos devemos assumir nosso papel, não deixemos que tais atitudes se tornem comum. Negacionismo NÃO!

