A telenovela na pandemia

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, terça, 14 de setembro (14/09). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a harmonia da Lua com Urano.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Procure ser prática e valorizar ações inovadoras, pois a Lua ingressa no setor do trabalho e forma trígono com Urano. A Lua Crescente no setor espiritual pode intensificar os processos reflexivos e indica excesso de especulações que prejudicam o dia a dia, devido à tensão com Sol e Marte.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Tente flexibilizar o pensamento e se permitir outras experiências, já que a Lua adentra o setor espiritual e se harmoniza a Urano. A vida íntima pode lhe absorver, fazendo com que você dê muita atenção aos desafios. Cuidado, pois isso tende a lhe render rompantes emotivos.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Busque encarar o convívio com descontração, dando valor às afinidades e estimulando as pessoas, pois a Lua se harmoniza com Urano no circuito de crise. A Lua Crescente na casa dos relacionamentos mostra-se difícil ao compartilhamento do espaço íntimo, visto que quadra com Sol e Marte.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Que tal motivar o entorno? A gestão da rotina pode se mostrar estressante com a Lua Crescente tensionada a Sol e Marte, mas aos poucos as demandas ganham leveza e descontração, na medida em que a Lua se desloca para o setor de relacionamentos e forma trígono com Urano.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Talvez seja preciso diversificar sua convivência, já que a Lua adentra o setor cotidiano e se harmoniza a Urano. Os aspectos tensos que a Lua em estado crescente realiza com Sol e Marte podem ser socialmente desafiadores. Busque manter a discrição nas redes online e com o entorno imediato.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

A Lua migra para o setor dos prazeres e forma trígono com Urano, promovendo despertar de ideias inovadoras. Os esforços em prol da vida familiar tendem a se elevar com a Lua Crescente, o que exige atenção para evitar desgaste, visto que o mencionado astro quadra com Sol e Marte.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

A Lua adentra o setor familiar e se harmoniza a Urano, deixando a rotina aprazível. O momento astrológico sugere aumento de discussões sobre as demandas. É preciso ter cuidado para evitar conflitos e tornar possível ideias que peçam cooperação, pois o referido astro quadra com Sol e Marte.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

A Lua adentra o setor comunicativo e se harmoniza com Urano, favorecendo posturas amigáveis e estimulantes. A Lua Crescente tensionada a Sol e Marte tende a pedir mais cautela quanto ao uso de recursos e diplomacia para evitar conflitos territoriais nas relações.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Procure exercitar a simpatia e a criatividade, valorizadas durante esta fase. A Lua Crescente em seu signo pode lhe fazer expandir seus interesses e a se mostrar mais independente, o que deve ser ajustado com o entorno a fim de evitar conflitos, dada a tensão com Sol e Marte.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Busque focar nas oportunidades que se vislumbram em sua vida, com a passagem da Lua para seu signo e o trígono com Urano. Tente encarar o dia de forma prazerosa. A ansiedade pode se elevar diante dos problemas com a Lua Crescente no setor de crise e em quadratura com Sol e Marte.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Tente encarar os desafios como algo que liberta, visto que a Lua adentra a área de crise e se harmoniza com Urano. A Lua Crescente no setor de amizades tende a lhe impulsionar a se mostrar colaborativa, o que lhe rende estresse caso não haja limite, dada a tensão com Sol e Marte.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Procure motivar seus pares com ideias irreverentes e a colaboração virá, pois a Lua ingressa no setor de amizades e se harmoniza a Urano. O senso de responsabilidade pode se elevar com a Lua Crescente no setor do trabalho. Busque evitar cobranças ou ficar pressionando as pessoas.

