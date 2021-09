Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Todos os dias recebemos críticas. Críticas que acabam com o nosso psicológico, nosso dia e nos colocam para baixo. Nesses meus dias ensolarados que se tornam nublados, fico vendo vídeos para passar o tempo e me dar um pouco de motivação, ouvi essa frase: "Mas é uma crítica de campo ou arquibancada?". E aquilo nunca fez tanto sentido, a frase fala por si só. Mudou totalmente meu modo de pensar, pois, me ajudou a classificar os tipos de críticas que recebo. Se é só para me machucar ou ajudar. Desde então, continuo aceitando críticas, mas sempre me pergunto: "É de campo ou arquibancada?".

Tags