A telenovela na pandemia

Em 2020, surgiu a pandemia do Covid-19 e com ela um episódio que marcou as novelas, a interrupção das gravações. Entretanto, em 2021, elas retornaram. Pergunta que não quer calar: como elas serão gravadas? Cabe contar mais com a tecnologia. Ter uma maior frente de capítulos gravados e mais cenas internas, rodadas dentro do estúdio, envolvendo o mínimo de pessoas. Assim, ganha-se agilidade na produção. Porém, isso é desafiador, pois as novelas brasileiras são conhecidas por suas cenas externas, que mostram a beleza do nosso país. Além de serem obras abertas, onde o seu principal trunfo é ir moldando a história de acordo com o gosto do público. Todavia isso tem que ser colocado em prática o quanto antes para garantir que muitas histórias ainda sejam contadas.

