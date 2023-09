Review: Madden Nfl 24

Equilíbrio entre realismo e acessibilidade define a nova edição do renomado jogo de futebol americano

Em termos visuais, o jogo se destaca por gráficos de alta resolução e animações consistentes. O realismo por vezes faz com que haja uma aproximação entre a realidade e a simulação virtual. Entretanto, certos aspectos, como sombras em determinados estádios sob condições específicas de iluminação, podem ser elementos de complexidade. A qualidade gráfica, em geral, potencializa a imersão.

Quando se trata de controles, Madden 24 exibe um equilíbrio entre simplicidade e complexidade. Pode haver um desafio inicial para jogadores menos versados, porém a mecânica tende a se tornar mais compreensível com a prática. Configurar os controles para uma sensibilidade média pode auxiliar na precisão dos movimentos. Jogadas como os "play-actions" requerem familiarização, mas, quando assimiladas, são recursos valiosos.

Madden 24 foi introduzido no mercado com características que visam uma nova abordagem em jogos esportivos. Esse título simula partidas de futebol americano e seu impacto se estende para além da simulação esportiva.

No aspecto sonoro, Madden 24 atende às expectativas. Elementos como a atmosfera do estádio, comentários e sons de impacto são projetados para simular uma partida real. Em determinados momentos, sons ambientais podem prevalecer sobre instruções importantes, contudo, o áudio, de forma geral, complementa a experiência.

Quanto à narrativa e personagens, é um simulador esportivo que apresenta um modo "Carreira" que pode lembrar títulos como FIFA e NBA 2K em sua abordagem. A progressão nesse modo agrega valor à experiência. Ademais, Madden 24 propicia várias horas de entretenimento. No quesito rejogabilidade, tanto no modo "Carreira" quanto em partidas online, há uma gama de atividades a serem feitas pelo jogador.

Madden 24 não é uma revolução para a franquia, mas não deixa de ser uma experiência bem elaborada. Seu maior entrave é a difícil tarefa de balancear o realismo e a acessibilidade, especialmente em modos como "Franchise", que apresentam detalhes que podem ser complexos para jogadores menos familiarizados. Dentre as opções de jogos disponíveis, Madden 24 se diferencia e sugere ser uma opção relevante para quem busca diversão e, possivelmente, uma familiarização com o futebol americano.

Esse texto foi escrito por Davi Rocha (@davidobacon), apresentador do podcast A Semana em Jogo, do O Povo. Escute a um episódio sobre este assunto no player abaixo: