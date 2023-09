Review: Immortals Of Aveum

Em uma indústria em constante evolução, onde gráficos e jogabilidade tentam a todo momento superar limites, "Immortals of Aveum", fruto da colaboração entre Electronic Arts e Ascendant Studios, chama a atenção. Este jogo, idealizado na esteira de campanhas aclamadas como "Call of Duty", troca armas modernas por um sistema mágico distintivo, apresentando um mundo com uma narrativa fascinante, mas não sem seus desafios.

Comecemos pelos gráficos. Utilizando a tecnologia do Unreal Engine 5.1, "Immortals of Aveum" apresenta paisagens deslumbrantes e personagens ricamente detalhados. Cada canto de Aveum é um deleite visual, com uma riqueza que prende o olhar. Entretanto, não se pode deixar de notar que, apesar de sua beleza inquestionável, os cenários por vezes remetem a típicos ambientes de fantasia que já vimos em outras aventuras. Mesmo com esse toque familiar, o impacto visual é indiscutível, fazendo com que, mesmo jogadores novatos, se sintam imersos nesse universo.

Quanto ao áudio, embora o som não tenha sido detalhadamente explorado nos recortes, sabe-se que é um componente crucial para imersão. A sonoridade precisa complementar a experiência visual, transmitindo realismo e clareza, para que cada magia lançada ou passo dado pelos personagens ressoe de maneira crível aos ouvidos do jogador.