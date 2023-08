Review: System Shock (2023)

Shock em 1994 foi um divisor de águas no mundo dos jogos, sendo amplamente reconhecido e elogiado por sua profundidade e inovação. Sua influência pode ser vista até hoje, servindo como inspiração para lançamentos de sucesso como a série BioShock e Deus Ex. Agora, em 2021, System Shock está de volta em uma versão repaginada e atualizada, preservando sua essência e mantendo sua fama. A experiência de jogar System Shock continua tão impactante quanto no passado.

Ambientado em 2072, o jogo se desenrola a partir do papel de um hacker que é detido e enviado à Citadel. A missão muda drasticamente após a desativação do sistema de empatia da IA SHODAN, instaurando o caos. Embora essa trama possa parecer comum atualmente, em 1994, era um marco. O estúdio optou por manter a história intacta, uma decisão acertada devido à sua relevância histórica.

A experiência de jogar System Shock apresenta-se como uma experiência dupla. De um lado, destaca-se o sistema de dificuldade flexível, que permite ao jogador escolher quais aspectos do jogo serão mais ou menos desafiadores. É possível, por exemplo, optar por resolver quebra-cabeças complexos enquanto enfrenta inimigos mais simplificados. Neste contexto, uma sugestão seria equilibrar esses elementos com base na familiaridade do jogador com a mecânica do jogo.