Review: Everybody 1-2-Switch

Ao iniciar o jogo, você tem a opção de utilizar os Joy-Cons ou smartphones. No modo Joy-Con, é possível jogar com até oito pessoas, enquanto no modo smartphone, essa experiência se expande para até 100 jogadores. Jogar com os Joy-Cons oferece minigames mais focados em ação. No entanto, ao utilizar o smartphone, os minigames disponíveis focam mais em ações usando os sensores ou a tela dos aparelhos conectados. Ambos os métodos têm seu charme, mas o uso dos Joy-Cons proporciona uma imersão maior.

Everybody 1-2-Switch é mais uma adição de qualidade da Nintendo ao cenário dos chamados "party games", títulos criados para serem jogados em grupo, durante sessões de jogatina intensa e divertida. Imagina entrar em uma série de minigames malucos que transformam sua sala em um verdadeiro playground digital, agora adiciona a possibilidade de fazer isso com até 100 jogadores simultâneos!

O jogo tem uma estética vibrante que, desde o primeiro momento, captura a atenção. A clareza gráfica ajuda a imergir nas atividades. Mas, em alguns minigames, eu senti que poderia haver uma definição gráfica mais nítida para entender melhor o que estava acontecendo. Em geral, os gráficos não me distraíram, mas sim complementaram a experiência de jogo.

A sonoridade de Everybody 1-2-Switch tem uma relevância interessante e particular. Desde os efeitos sonoros dos minigames, como o corte de uma espada invisível ou o estouro de um balão, até os sons ambiente, a experiência acústica é bastante agradável. Os sons eram nítidos e adicionavam uma sensação realista, tornando a experiência mais envolvente.

Uma das principais qualidades de Everybody 1-2-Switch é a diversidade. Os vários minigames disponíveis são selecionados aleatoriamente, proporcionando uma experiência nova a cada partida. Embora alguns sejam mais destacados do que outros, o conjunto como um todo nos oferece horas e horas de diversão. Além disso, é importante mencionar que só é possível desbloquear todos os minigames após várias jogadas, o que significa que você terá muitas sessões de jogo pela frente.

Everybody 1-2-Switch brilha pela sua simplicidade e pela proposta de reunir pessoas. Há espaço para melhorias, especialmente nos gráficos de alguns mini-jogos. No entanto, quando toda a sala se diverte com um movimento engraçado no jogo, esses pequenos problemas são facilmente esquecidos.

O jogo está disponível exclusivamente para Nintendo Switch. Esse texto foi escrito por Davi Rocha (@davidobacon), apresentador do podcast A Semana em Jogo, do O Povo. Escute a um episódio sobre este assunto no player abaixo: