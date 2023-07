Matéria: Criadora de Marvel Snap anuncia novo jogo para Android

O estúdio asiático Nuverse, responsável pelo aclamado “Marvel SNAP” de 2022, está se preparando para lançar o “Mission EVO: Survivor’s Battlegrounds”. Ele promete trazer para os dispositivos Android o primeiro jogo mobile que utiliza o renomado motor gráfico Unreal Engine 5.

Em busca de um equilíbrio entre ação e estratégia, os jogadores encontrarão, em Mission EVO, uma ilha infestada de zumbis. Além de enfrentar essas criaturas, eles terão que lidar com adversários humanos (PvP) ou controlados pelo computador (PvE). O título também promete oferecer um ambiente expansivo, possibilitando diferentes abordagens dependendo do interesse do jogador em ser mais estratégico ou não. Como esperado em jogos desse gênero, haverá missões solo ou em equipe disponíveis para o jogador. Adicionalmente, o sistema de construção e crafting são elementos que visam enriquecer a jogabilidade.

A trajetória da Nuverse destaca uma empresa em constante busca pela evolução. O sucesso do “Marvel SNAP” não foi um ponto final, e sim uma inspiração para novas inovações. “Mission EVO”, anteriormente intitulado “Project EVO” durante a sua fase de desenvolvimento, representa esse compromisso com a inovação. Com o lançamento de “Mission EVO”, o estúdio pretende continuar se destacando no cenário mobile, que tem evoluído ao longo dos anos e vem oferecendo cada vez mais experiências de qualidade.

Esse texto foi escrito por Davi Rocha (@davidobacon), apresentador do podcast A Semana em Jogo, do O Povo.