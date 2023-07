Asus ROG Ally chega ao Brasil e tem preço anunciado.

O antecipado console portátil Asus, ROG Ally, finalmente foi lançado no Brasil, nesta quinta-feira, 20 de julho. Trazido pelas mãos habilidosas da marca ASUS Republic of Gamers, o console teve seu preço no território brasileiro anunciado.

O valor de lançamento do console será R$ 6.999 na vitrine da loja oficial. Apesar do alto número, pagamentos via PIX receberão 10% de desconto, deixando o console a R$ 6.299. A Asus ainda garantiu parcelamento em até 12 vezes pelos canais de vendas oficiais da empresa.

São vários os atrativos do console portátil, especialmente em comparação com o Nintendo Switch e o Steam Deck, da Valve. Ele virá equipado com o Windows 11 e pronto para jogar qualquer jogo de PC compatível com as especificações do aparelho. Falando em jogos, o ROG Ally terá acesso direto à lojas de games e aplicativos como os da Steam, EA App, Xbox Game Pass e até a Epic Games Store.

O ROG Ally é um dispositivo poderoso, com 16 GB de RAM, 512 GB de armazenamento e um processador AMD Ryzen Z1 Extreme. Essa combinação garante um desempenho de jogo suave e sem interrupções. A tela também é impressionante, com uma resolução Full HD, taxa de atualização de 120 Hz e ainda conta com o benefício do FreeSync Premium. Mesmo ao jogar ao ar livre, a tela brilha intensamente com 500 nits.

As parcerias estabelecidas pela ASUS, incluindo a Microsoft e diversos estúdios de jogos, garantem que a experiência dos jogadores seja imersiva e completa. Adicione-se a isso um sistema térmico inovador, o Zero Gravity da ROG, que mantém o console refrigerado, e temos uma combinação bem interessante para o mercado de consoles portáteis.

Esse texto foi escrito por Davi Rocha (@davidobacon), apresentador do podcast A Semana em Jogo, do O Povo. Escute a um episódio sobre este assunto no player abaixo:

