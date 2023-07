WD_Black lança concurso cultura "In Real Life" voltado para gamers do Brasil

Ação incentiva os jogadores a compartilharem suas experiências, premiando as melhores postagens mensais com produtos da marca

A WD_Black, marca gamer da Western Digital, iniciou a campanha “In Real Life”, que tem como objetivo incentivar jogadores a compartilharem suas experiências no mundo dos videogames. A marca destaca que os jogos não se limitam ao universo digital, mas também permeiam a vida cotidiana de seus usuários.

A campanha consiste em um concurso cultural que ocorrerá ao longo de seis meses. Em cada mês, a WD_Black estabelecerá um tema e os participantes deverão postar fotos no Instagram relacionadas a esse tema, utilizando a hashtag correspondente. Os participantes podem postar quantas fotos desejarem, contudo, cada pessoa só poderá ser premiada uma vez.

No primeiro mês do concurso, de 3 a 31 de julho, os participantes devem postar fotos relacionadas ao tema “Velocidade” usando a hashtag #WDBLACK_Velocidade. Para os meses seguintes, os temas e hashtags serão:

Agosto: Performance (#WDBLACK_Performance)



Setembro: Design (#WDBLACK_Design)



Outubro: Experiência (#WDBLACK_Experiencia)



Novembro: Confiança (#WDBLACK_Confianca)



Dezembro: Armazenamento (WDBLACK_Armazenamento)

A seleção dos vencedores será realizada com base na criatividade, originalidade e relação das postagens com os temas propostos. Dentre os prêmios estão produtos da própria marca, incluindo SSDs de alta velocidade e HDs externos.

Os requisitos para participação no concurso incluem ter 18 anos ou mais, residir em qualquer município brasileiro, seguir o perfil da WD_BLACK™ no Instagram e seguir as regras do concurso. É importante ressaltar que a conta do participante no Instagram deve estar desbloqueada para facilitar a apuração dos resultados.

O anúncio dos vencedores será realizado no início de cada mês subsequente ao tema, no site da promoção e na página oficial do Instagram da WD_BLACK (@WD_BLACK_Brasil).

Esse texto foi escrito por Davi Rocha (@davidobacon), apresentador do podcast A Semana em Jogo, do O Povo. Escute a um episódio sobre este assunto no player abaixo: