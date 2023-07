Review: Crash Team Rumble

A desenvolvedora Toys for Bob tira Crash do lugar comum e envia ele e sua trupe para uma deslumbrante arena multiplayer 4v4 em Crash Team Rumble. Surpreendendo até os mais céticos, nosso marsupial de cor laranja se revela um mestre da estratégia e do entretenimento frenético.

O jogo é direto, nada complicado: duas equipes, uma corrida frenética atrás das cobiçadas Wumpa Fruits e quem juntar 2000 delas na base primeiro, vence. Só que por trás dessa objetividade toda, o jogo se revela estrategicamente rico e surpreendentemente engajante.

Falando sobre os nossos personagens, que são velhos conhecidos dos fãs de Crash, eles se dividem em grupos com habilidades distintas. Scorers são os gatunos na coleta de frutas, Blockers são os nossos tanques defensivos e os Boosters, estes são rápidos e ideais para acionar armadilhas. A variedade é o que não falta: um personagem habilidoso em determinada tarefa não fica limitado à ela, proporcionando assim um jogo estratégico e mutável.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em meio a todo esse caos das batalhas, os controles são um porto seguro. Navegar pelo cenário e trocar de personagens acontece de maneira fluida e intuitiva. O esquema de controle facilita a transição entre os personagens, tornando a experiência ainda mais divertida.

Os gráficos do game são um espetáculo à parte. As animações fluem naturalmente, captando o frenesi típico do universo de Crash. As cores são vibrantes, os personagens carismáticos e os cenários são bem elaborados, contribuindo para manter o jogador absorto no jogo. As arenas com plataformas, pontos estratégicos e verticalidade adicionam ainda mais à confusão geral.

No quesito sonoro, as músicas frenéticas e os efeitos sonoros realistas colaboram para a atmosfera envolvente do jogo. Eles não só aumentam a imersão, mas também são pistas valiosas durante a batalha.

Mas nem tudo são flores, a longevidade do jogo preocupa. Apesar do rico conteúdo apresentado, a falta de modos diferentes pode afetar sua durabilidade. Outro ponto que desagrada é a presença do passe de batalha, apesar de trazer itens cosméticos interessantes, soa como uma tentativa forçada de arrancar dinheiro extra.

Crash Team Rumble é uma diversão descomplicada e estratégica. Ele atrai os novatos, mas também engaja os veteranos com sua profundidade estratégica. Vale o seu tempo e dinheiro? Se o que você procura é um multiplayer caótico, estratégico e completamente divertido, a resposta é sim. Entretanto, vale lembrar que, como qualquer outro jogo, ele tem seus altos e baixos e o que funciona para mim, pode não funcionar para você.

O jogo está disponível exclusivamente para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One e Xbox Series X|S. Esse texto foi escrito por Davi Rocha (@davidobacon), apresentador do podcast A Semana em Jogo, do O Povo. Escute a um episódio sobre este assunto no player abaixo: