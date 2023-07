Review: Troublemaker

Softpower, oriundo da teoria das relações internacionais, descreve a influência de uma nação não pela coerção ou força, mas através de cultura e economia. Como evidência, temos o consumo de entretenimento, como videogames, dominados pela cultura e economia estadunidense. O Japão também exercita seu softpower através de jogos, animações e quadrinhos, que se tornaram fenômenos mundiais desde os anos 80.

Troublemaker, anteriormente chamado de "Parakacuk: Raise your gang", é um título independente indonésio. Inspirado em jogos como Yakuza e Bully, o jogo adota uma narrativa estilizada de RPGs e Visual Novels japonesas, ambientado em uma típica cidade indonésia. A fusão de culturas cria uma experiência única, apesar de limitações orçamentárias e técnicas.

Troublemaker utiliza o motor gráfico Unreal 4, com modelos e texturas voltados para o realismo. Entretanto, existe uma inconsistência de qualidade: as texturas de baixa resolução e aspecto fosco criam uma breve ilusão de gráficos de alta qualidade, que desaparece em movimento. Além disso, existem problemas com animação e controles, variando de colisões irrealistas a atraso na execução de comandos.

A dissonância é acentuada pela direção de arte. Diálogos e cutscenes adotam o estilo de animes e mangás, com retratos 2D desenhados à mão, contrastando com os modelos 3D realistas. Isso cria uma dissonância constante entre as cutscenes e a jogabilidade, mantendo uma distinção marcante entre realismo e anime.

O design do jogo é linear e focado, aspecto que pode desagradar jogadores que preferem espaços abertos. A estrutura é basicamente ir do ponto A ao B, iniciar uma cena e avançar na história. Durante a locomoção, há a possibilidade de confrontos com outras gangues de alunos, com o jogador acumulando dinheiro para comprar itens e melhorias de combate.

O roteiro de Troublemaker é seu maior destaque, seguindo o personagem Budi, um estudante que não tolera bullying. Essa conduta leva a constantes visitas à delegacia, causando infelicidade à sua mãe. Paralelamente, são introduzidos personagens coadjuvantes e um interesse amoroso para Budi, elementos comuns em animes e mangás, mas com um toque distinto pela inclusão da cultura indonésia.

O roteiro é pontuado por clichês e referências a obras japonesas, como Jojo's Bizarre Adventure, detalhes perceptíveis apenas para consumidores desse tipo de conteúdo.

Apesar dos problemas, Troublemaker transparece um aspecto artesanal e apaixonado. O carinho dos desenvolvedores é visível no roteiro bem desenvolvido, mesmo com a arte das ilustrações e a jogabilidade inconsistentes. O jogo prova que não é preciso ser um profissional extremamente habilidoso para construir um projeto completo.

Troublemaker é um jogo com alma, criado por pessoas reais que se reuniram para conceber, discutir, planejar e executar, sem se preocupar com as exigências do mercado, mas sim em fazer o melhor possível, com dedicação e esmero. A análise técnica pode apontar falhas, mas o resultado final ganha substância ao perceber essas nuances.

Até a data de publicação desta análise, o jogo está disponível apenas para o PC. Esse texto foi escrito por Felipe Lins e Davi Rocha (@davidobacon), apresentadores do podcast A Semana em Jogo, do O Povo. Escute a um episódio sobre este assunto no player abaixo: