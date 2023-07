Review: Logitech G Fits

Os novos fones de ouvido da Logitech, os G Fits, propõem uma transformação na experiência de jogar videogame. Quem é gamer sabe o quão fundamental é a boa qualidade de som para o aproveitamento máximo de uma sessão de jogatina, mas essa experiência até pouco tempo só era alcançada com o uso de fones com fio. Os G Fits foram especialmente desenhados para proporcionar conforto e qualidade sem a necessidade de fios, uma característica incomum entre os fones disponíveis no mercado.

O processo de conexão dos G Fits ao seu dispositivo é simples e intuitivo, o que torna a experiência do usuário ainda mais agradável. A bateria dos fones também merece ser elogiada. Com apenas 10 minutos de carga, eles fornecem 3 horas de reprodução, uma grande vantagem para aqueles que querem se jogar no mundo dos games sem se preocupar com a bateria.

A tecnologia LIGHTFORM, uma grande inovação do Logitech G Fits, possibilita a adaptação das pontas dos fones ao contorno de seus ouvidos. O processo de moldagem se ativa assim que você os coloca, através do aplicativo. Em apenas 60 segundos, o silicone flexível na ponta endurece, criando um formato exclusivo e personalizado para cada utilizador.

É válido salientar que o conforto proporcionado pelo LIGHTFORM tem uma ressalva: durante atividades mais intensas, como exercícios ou movimentos rápidos da cabeça, o encaixe dos fones pode ser comprometido. Portanto, apesar de serem muito confortáveis para sessões de jogos mais longas, podem não ser a melhor escolha para quem pretende usá-los durante a prática de esportes.

Logitech G Fits Crédito: Divulgação

É impossível negar que, inicialmente, é bastante estranho sentir o gel nas pontas de cada fone aquecendo e se moldando aos contornos internos do ouvido. No entanto, o resultado desse processo quase futurista é um isolamento acústico impressionante. Com esse ajuste personalizado, o G Fits consegue bloquear até 50dB de ruído, garantindo sua imersão total no jogo sem distrações externas.

Quando se trata de qualidade sonora, o G Fits apresenta um desempenho admirável. Ele não exagera nos graves, um problema comum em produtos para games, e oferece uma reprodução de som equilibrada. No entanto, sua capacidade de renderizar o som espacial 3D é limitada, o que pode comprometer a experiência em jogos que dependem fortemente dessa característica.

Aqui, vale um adendo sobre a reprodução de som do G Fits. Mesmo que o som espacial 3D não seja seu ponto forte, o desempenho de áudio do fone é geralmente muito bom para a maioria dos jogos e mídias. Você notará uma clareza nas frequências médias e altas, o que é especialmente útil para identificar sutilezas em jogos complexos ou curtir suas músicas favoritas.

Logitech G Fits Crédito: Divulgação

Embora o microfone deste modelo possa não ser o seu ponto mais forte, ele ainda consegue cumprir sua função com competência. Durante chamadas ou sessões de jogo, pode haver pequenas interferências e uma ligeira compressão digital no som. Isso pode ser surpreendente, especialmente levando em conta a tradição da Logitech em fornecer produtos de áudio de alto valor. Ademais,a Logitech tem um histórico de atualizações de firmware que melhoram o desempenho do produto ao longo do tempo. Portanto, existe a possibilidade de que esse problema seja corrigido no futuro, embora não haja garantias.

O Logitech G Fits traz inovações empolgantes para o mercado de fones de ouvido para jogos. O recurso LIGHTFORM para um encaixe personalizado é uma grande vantagem, e a qualidade sonora é sólida. É um produto que será bastante atraente para aqueles que valorizam o conforto personalizado e a imersão no jogo, acima de outras características.

Esse texto foi escrito por Davi Rocha (@davidobacon), apresentador do podcast A Semana em Jogo, do O Povo. Escute a um episódio sobre este assunto no player abaixo: