Review: Clash: Artifacts Of Chaos

Clash: Artifacts of Chaos marca sua chegada no cenário dos jogos independentes, oferecendo partes iguais de inovação, estranheza e diversão. Este título é mais um produto da criativa ACE Team, um estúdio chileno famoso por se esforçar para produzir jogos genuinamente diferentes. A equipe é responsável por sucessos como Zeno Clash e Rock of Ages – jogos que não só são divertidos para jogar, mas também únicos e interessantes. Clash se integra harmoniosamente a esse universo de entretenimento.

O protagonista do game atende pelo nome de Pseudo, uma figura intrigante e bastante excêntrica. Ele é um ser humanoide e amarelo que, por razões ainda desconhecidas, se embrenha numa missão para proteger um ser vulnerável, evocando a figura paternal presente em outros títulos populares como God of War. Interessante, não? Mas o verdadeiro encanto do jogo reside em sua atmosfera e ambientação.

Zenozoic, o mundo onde a narrativa se desenrola, é uma terra exuberante, repleta de cores vibrantes e formas únicas. Contudo, convém proceder com cautela! Apesar da espetacularidade visual, os gráficos podem não agradar a todos os jogadores. Bugs e travamentos ocasionais também prejudicam negativamente a experiência do jogo. No entanto, mesmo com esses pequenos obstáculos, a experiência visual do jogo é inegavelmente cativante.

Nessa excêntrica aventura, é impossível não mencionar o som. Comumente relegado a um segundo plano na maioria dos games, aqui ele é protagonista. Os sons são claros e a trilha sonora adiciona um tempero especial à atmosfera do jogo. Cada acorde acrescenta uma camada extra à experiência, fazendo com que Zenozoic se torne ainda mais palpável e envolvente.

No que se refere à jogabilidade, o combate é o ponto alto. Herda princípios de games de luta e do gênero soulslike, incluindo uma pitada intrigante com estilos de combate funcionando como classes, além de ataques especiais e uma diversidade de armas à disposição. Neste ponto, vale explorar diferentes combinações para encontrar a que melhor se encaixa no seu estilo.

Rejogabilidade? É possível afirmar que, apesar dos obstáculos, o universo de Zenozoic sempre tem uma surpresa à espera. Cada vez que você joga, pode experimentar um novo conjunto de habilidades, desvendar segredos inéditos, o que confere ao título um valor de replay notável.

Assim como tudo na vida, Clash: Artifacts of Chaos tem seus pontos baixos e seus momentos de glória. O que importa é que, apesar dos contratempos técnicos, a experiência de jogo é singular e vale a pena ser explorada. Uma viagem insólita, com uma sonoridade incrível e visuais de encher os olhos.

Esse texto foi escrito por Davi Rocha (@davidobacon), apresentador do podcast A Semana em Jogo, do O Povo.