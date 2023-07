Review: Bread & Fred

A aventura gelada em Bread & Fred, um jogo de plataforma cooperativo desenvolvido pela SandCastles Studios e publicado pela Apogee Entertainment, nos leva a um mundo fascinante de pinguins, amarrados por uma corda, com o desafio de escalar uma montanha cheia de adversidades. Imagine controlar dois pinguins que se movem como pêndulos, exigindo muita precisão, agilidade e, acima de tudo, paciência. É um desafio até mesmo para os mais habilidosos jogadores. Devo admitir que precisei da ajuda das configurações de acessibilidade, como a marcação de checkpoints, para evitar a frustração de recomeçar após cada erro.

No universo de Bread & Fred, os visuais pixelados são um charme à parte, encantando desde o primeiro instante. Não se trata apenas de gráficos bonitos, mas de uma identidade visual que expressa o caráter aconchegante da história. Mesmo com a tensão que a dificuldade impõe, a arte do jogo me manteve engajado, rendido ao charme dos simpáticos pinguins e das paisagens pitorescas.

Já no quesito som, o jogo se destaca pela trilha sonora que, além de ser relaxante e agradável, ajuda a criar a atmosfera de aventura e exploração que a jogatina pede. Os efeitos sonoros são claros, realistas, complementando a experiência sem nunca se tornar um fator distrativo.

No coração do jogo estão nossos heróis, os pinguins Bread e Fred. Sua história, embora simples, é cativante. A escalada da montanha remete a jogos como Overcooked, onde a cooperação é a chave para o sucesso, tornando-se um excelente passatempo, seja para os jogadores mais experientes, ou para aqueles que apenas procuram algo casual para jogar com os amigos.

A rejogabilidade de Bread & Fred é reforçada por uma série de segredos e missões espalhados pela montanha. Cada partida é um desafio diferente e, mesmo após várias horas de jogo, ainda me encontro voltando para mais.

No entanto, como nem tudo são flores, o jogo tem algumas arestas que precisam ser aparadas. A ausência de um modo multiplayer online é a principal delas. Além disso, apesar da alternativa de jogar sozinho com Jeff, a pedra que substitui um dos pinguins, a experiência se torna mais limitada e desafiadora, e alguns bugs podem surgir.

No geral, Bread & Fred oferece uma jornada encantadora, que ao mesmo tempo frustra e diverte. É uma experiência que vale a pena para quem busca um jogo cooperativo cheio de desafios e personalidade.

O game está disponível atualmente para o PC, mas terá uma versão para Nintendo Switch ainda neste ano. Esse texto foi escrito por Davi Rocha (@davidobacon), apresentador do podcast A Semana em Jogo, do O Povo. Escute a um episódio sobre este assunto no player abaixo: