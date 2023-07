Pré-venda de Marvel's Spider-Man 2 Inicia com Preços Especiais

Novidade quente na área de games! A PlayStation acaba de abrir a pré-venda de Marvel’s Spider-Man 2, título exclusivo para PlayStation 5 e um dos jogos mais aguardados do ano. Com lançamento marcado para o dia 20 de outubro, o game já pode ser adquirido a preços especiais, uma ação que promete movimentar o setor.

A pré-venda apresenta alguns benefícios para os compradores. Com a compra antecipada, o cliente tem acesso ao desbloqueio de dois trajes extras: Cavaleiro Aracnídeo para Peter Parker e Aranha Sombria para Miles Morales, ambos com três variações de cores. Além disso, são oferecidos três pontos de habilidade, que permitem a evolução dos personagens antes mesmo do início do jogo, e o Dispositivo de Agarrão com teia, ferramenta de auxílio em combate.

No que diz respeito ao jogo, Marvel's Spider-Man 2 foi desenvolvido para aproveitar a capacidade do PlayStation 5, prometendo gráficos de alta qualidade, áudio 3D e troca quase instantânea de personagens. O game terá, pela primeira vez na série, dois personagens jogáveis, Peter Parker e Miles Morales, ambos com suas respectivas narrativas e questões pessoais. Vilões conhecidos dos fãs, como Kraven, Venom e Lagarto, também estão presentes na trama.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para a felicidade dos fãs, personagens icônicos como Kraven, Venom e Lagarto são presenças garantidas. O cenário, uma reprodução da incrível Nova York da Marvel, oferece a possibilidade de explorar Manhattan, Brooklyn e agora, também o Queens. Uma experiência que promete marcar época na história dos videogames.

Confira os varejistas que estão vendendo com preço promocional por tempo limitado (até encerrarem os estoques da edição de lançamento):

Kabum

Magalu

Amazon

Americanas

Submarino

Esse texto foi escrito por Davi Rocha (@davidobacon), apresentador do podcast A Semana em Jogo, do O Povo. Escute a um episódio sobre este assunto no player abaixo: