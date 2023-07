Review: Sonic Origins Plus

Sonic Origins Plus é uma edição aprimorada do já lançado Sonic Origins, voltada para impulsionar ainda mais a tendência atual de jogos nostálgicos. Este pacote reúne 16 clássicos do audaz ouriço azul do Mega Drive, resgatando jogos de consoles de mesa e portáteis que há muito foram esquecidos, apresentando-os a uma nova geração de jogadores e satisfazendo os fãs mais nostálgicos do mascote da SEGA.

A jogatina ágil e instintiva, marca registrada do Sonic, permanece em excelente forma nessa coletânea. Porém, a inclusão de Amy e Knuckles como personagens jogáveis em alguns dos games da saga oferece uma virada interessante. Knuckles, com seu dom de planar e escalar, pode ser uma opção interessante para os aventureiros de plantão, dispostos a explorar cada cantinho do mapa. Já Amy, armada com seu martelo Piko Piko, transforma-se numa personagem mais agressiva, uma pedida certeira para quem curte um confronto direto. A performance

A performance gráfica dos jogos de 16 bits é bastante competente, apresentando uma nitidez admirável para games daquela época. Infelizmente, os títulos de 8 bits do Game Gear não acompanham o ritmo. Apesar do charme nostálgico, eles enfrentam problemas de qualidade visual e quedas de quadros, o que pode empanar um pouco a diversão.

No departamento sonoro, é preciso bater palmas para a trilha sonora de Sonic the Hedgehog, criada por Yuzo Koshiro's Ancient, uma verdadeira jóia do universo 8-bit que incrementa a experiência. No entanto, o som do Game Gear peca pela falta de clareza, reproduzindo algumas das dificuldades já presentes no lançamento original.

O fator replay é um dos pontos altos dessa compilação, graças à diversidade de jogos e à introdução de novos personagens jogáveis e missões extras. No entanto, a falta de alguns títulos clássicos do Sonic, como "Sonic Spinball" e "Knuckles’ Chaotix", pode deixar um gosto amargo na boca dos fãs mais fervorosos.

Sonic Origins Plus, apesar das falhas, entrega um pacote robusto para os adoradores do ouriço e para quem busca um gostinho da nostalgia dos anos 90. Contudo, fica a sensação de que a Sega poderia ter se empenhado um pouco mais no aprimoramento dos títulos do Game Gear e na adição de outros games queridos do Sonic.

Esse texto foi escrito por Davi Rocha (@davidobacon), apresentador do podcast A Semana em Jogo, do O Povo. Escute a um episódio sobre este assunto no player abaixo: