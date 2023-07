Review: Kingdom Eighties: Summer Of Greed

Kingdom Eighties: Summer of Greed é uma viagem nostálgica desenvolvida pela Fury Studios e publicada pela Raw Fury. O jogo subverte a fórmula da série "Kingdom", onde você desempenha o papel de um monarca, ao colocá-lo na pele de um conselheiro de acampamento juvenil. Ele navega um perigo misterioso em sua cidade, construindo e defendendo seu 'reino' enquanto procura reencontrar sua família.

O controle do jogo é um deleite, com simplicidade como sua maior força. Todas as funções principais do personagem são realizadas pelas quatro setas ou pelo stick de controle do gamepad, como se mover, contratar ajudantes ou melhorar suas estruturas. Entretanto, o jogo tem poucas orientações, deixando a cargo do jogador descobrir como recrutar aliados principais e combater a ameaça. Essa abordagem "hands-off" proporciona uma sensação de autonomia e descoberta.

Visualmente, Kingdom Eighties oferece uma mistura encantadora de arte em pixel e efeitos modernos, criando um mundo de baixa fidelidade que desperta nostalgia pelos anos 80. Os níveis são repletos de referências a filmes, músicas e programas de TV da época, como um tubarão holográfico ameaçador, referência ao segundo "De Volta Para o Futuro". O jogo captura a essência dos anos 80 de forma impressionante, com pontos de interesse bem sinalizados e potenciais expansões facilmente identificáveis.

A música de fundo de Kingdom Eighties é uma adição saborosa. Com batidas pulsantes e melodias arpejadas de sintetizador, complementa perfeitamente a história de um grupo improvisado de crianças tentando salvar a cidade. O som do arremesso de moedas também é bastante agradável, embora outros efeitos sonoros sejam um pouco subestimados.

A narrativa lembra filmes de ação e mistério protagonizados por crianças dos anos 80, muito comparável com a série moderna "Stranger Things". Apesar de não ter momentos significativos ou particularmente emocionantes, a história faz uma boa ponte entre os quatro níveis do jogo, tornando o enredo coeso.

No entanto, a Kingdom Eighties peca pela curta duração. Embora os níveis sejam amplos, uma vez que você descobre a estratégia central para completar os primeiros estágios, consegue correr pelos dois últimos repetindo táticas bem-sucedidas. E o fato de não poder retornar a níveis já vencidos, exige uma exploração cuidadosa antes de completar cada um.

Kingdom Eighties tem muito a oferecer, apesar de suas falhas. Embora a ação seja às vezes um pouco lenta, o universo do jogo é tão agradável e as vibrações de nostalgia são tão fortes que vale a pena investir tempo para experimentar tanto suas mecânicas quanto sua narrativa. A ambientação nostálgica, o visual encantador e a jogabilidade envolvente fazem deste um título que definitivamente vale a pena conferir.

Esse texto foi escrito por Davi Rocha (@davidobacon), apresentador do podcast A Semana em Jogo, do O Povo. Escute a um episódio sobre este assunto no player abaixo: