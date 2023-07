Review: Final Fantasy XVI

Independentemente de agradar a todos ou não, Final Fantasy XVI é uma experiência única e um novo capítulo em uma das franquias mais duradouras do universo dos games. Encarnando Clive Rosfield, primogênito do duque de Rosaria, o jogador é transportado para o fascinante continente de Valisthea, uma terra dominada pela guerra entre reinos e por uma corrupção implacável chamada Praga. Clive, guardião e protetor de seu irmão mais novo, Joshua, busca vingança pela morte misteriosa do príncipe herdeiro enquanto lida com as implicações de se tornar um “Portador” - indivíduos escravizados por seus poderes mágicos numa sociedade que os explora ao mesmo tempo em que despreza sua existência. O jogo possui uma narrativa cativante e uma construção de mundo corajosa.

O jogo possui uma narrativa cativante e uma construção de mundo corajosa. O passado obscuro e as tensões presentes entre os personagens são complexos, e as consequências reais de uma sociedade mágica são exploradas de maneira engenhosa. Cada personagem tem profundidade, evitando clichês comuns de séries de jogos. Acompanhar as conversas entre os personagens no Hideaway, a base de operações de Clive, dá a sensação de que você está realmente fazendo parte de um mundo vivo.

Apesar da estrutura de combate que se desenvolve lentamente, com algumas falhas iniciais, a batalha se torna mais envolvente à medida que você desbloqueia os poderes de diferentes Eikons - deuses gigantes com os quais Clive pode se aliar. Esses combates, que se assemelham a confrontos titânicos dignos de animes como Neon Genesis Evangelion, são espetaculares e proporcionam uma sensação inigualável de escala.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A imersão no universo de Final Fantasy XVI é reforçada por cenas de corte que revelam a influência da série Game of Thrones. Há diálogos carregados de exposição, estratégias de guerra discutidas em vinhedos e até mesmo momentos de intimidade entre personagens. Isso torna o jogo infinitamente mais cativante, apesar de suas falhas ocasionais.

Os pequenos detalhes, tais como conversas casuais nas aldeias, ressaltam a autenticidade do universo. Em termos de ambientação, as cidades… Entretanto, o destaque do jogo reside nos momentos mais serenos e nas sutis facetas da construção do mundo. O sistema de batalha é uma mistura intrigante de jogos como Devil May Cry e Bayonetta. A sequência de diversas habilidades enquanto um inimigo está atordoado, reduzindo suas barras de vida a zero num frenesi de agressão contínua, é extremamente satisfatória.

Em termos de ambientação, as cidades que você visitará durante a jornada de Clive são belíssimas, mas o acesso a elas é restrito, o que pode frustrar quem gosta de explorar cada canto dos cenários. Apesar de alguns obstáculos, a qualidade da narrativa e a complexidade dos personagens compensam essas limitações.

Final Fantasy XVI traz consigo uma sensação única de esperança e determinação. A jornada de Clive é marcada por tragédia, mas também pela resiliência de heróis que lutam por um mundo que vale a pena ser salvo. Em última análise, Final Fantasy XVI é um jogo que, embora tenha suas falhas, não deixa de ser uma conquista para a série, apresentando uma narrativa emocionalmente ressonante e um combate robusto. É uma experiência de jogo que todo fã de RPG deveria experimentar.

Esse texto foi escrito por Davi Rocha (@davidobacon), apresentador do podcast A Semana em Jogo, do O Povo. Escute a um episódio sobre este assunto no player abaixo: