Lançamento do novo Rog Ghone 7 é anunciado

ASUS Republic of Gamers, marca mundialmente famosa no segmento gamer, anunciou recentemente a chegada do novo ROG Phone 7 ao Brasil. Este é um smartphone projetado para levar sua experiência com jogos mobile a um novo patamar. O lançamento será celebrado dia 6 de julho, às 19h no site do aparelho. No dia, haverá um evento virtual de lançamento nas redes sociais da ASUS Brasil e no site oficial do ROG Phone.



Segundo a própria ASUS, o ROG Phone 7 traz o processador Snapdragon 8 Gen 2 Mobile, o mais potente disponível para Android, com uma velocidade de até 3.2 GHz, acompanhado de 16 GB de RAM. Isso significa que o smartphone possui potencial suficiente para rodar os jogos mais pesados sem travamentos ou lentidões.



Em relação à tela do aparelho, o ROG Phone 7 traz um display AMOLED de 6.78 polegadas com uma taxa de atualização impressionante de 165 Hz. Essa taxa alta resulta em uma jogabilidade mais suave, com imagens mais nítidas e sem borrões, mesmo em cenas de ação intensa. Além disso, a resposta ao toque é de 720 Hz, proporcionando uma vantagem competitiva nos jogos.



Um dos pontos mais problemáticos dos smartphones mais modernos tem sido a duração da bateria, especialmente durante sessões de jogatina. Felizmente, a robusta bateria de 6000 mAh do ROG Phone 7 permitirá, segundo a marca, longas sessões de jogo sem preocupações com recargas. E para garantir que o aparelho não esquente demais, aparelho traz o exclusivo sistema de refrigeração GameCool 7.



A ASUS ainda não revelou todos os detalhes sobre o ROG Phone 7, então, a expectativa é que mais seja revelado sobre o possível novo queridinho dos jogadores mobiles dia 6 de julho. Fiquemos ligados!



Esse texto foi escrito por Davi Rocha (@davidobacon), apresentador do podcast A Semana em Jogo, do O Povo. Escute a um episódio sobre este assunto no player abaixo: