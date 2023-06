Review: The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom

Após um evento repentino e inesperado, reencontramos o querido Link que acorda em uma misteriosa ilha flutuante de frente a uma nova aventura. No início, ele está vestido com poucas roupas e possui um braço mágico que tem o poder de transformar profundamente o mundo do jogo. Passadas dezenas de horas, Link ainda é nosso personagem, mas agora com um visual mais refinado e um arsenal de armas e ferramentas incríveis. Em meio a um acontecimento súbito e surpreendente, nos deparamos novamente com o nosso adorado Link. Ele desperta numa ilha flutuante enigmática, pronta para desvendar os mistérios de uma nova aventura. No começo, ele se apresenta com vestimentas simples e um braço mágico, capaz de remodelar de forma impressionante o universo do jogo. À medida que dezenas de horas se passam, vemos o mesmo Link, porém com uma aparência mais sofisticada e um impressionante arsenal de armas e ferramentas à disposição. O início dessa experiência e as várias outras presentes em The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nos faz lembrar por que os videogames são tão especiais.



Mas afinal, o que torna a continuação direta de The Legend of Zelda: Breath of The Wild tão especial? A resposta começa pelo enorme sentimento de liberdade que o game simula. A enorme terra de Hyrule está repleta de atividades a serem feitas e é incrível poder realizá-las dessa vez, tanto no céu, quanto na terra e, até mesmo, abaixo dela. O jogo apresenta uma história linear a ser seguida, mas é quase impossível não se distrair e acabar trilhando o seu próprio caminho ao longo da jornada pelo enredo do game.



O segredo por trás da simulação de liberdade e toda a imersão que o game ostenta reside em sua mecânica de interação com o ambiente. O braço mágico do Link permite que você manipule quase tudo ao seu redor. Com ele, não é só possível levitar objetos, quanto fixá-los a outros, criando novas armas, ferramentas e até veículos em poucos segundos e com resultados por vezes inesperados e interessantes.



Criar suas próprias soluções para problemas e desafios é outro atributo que fortalece a proposta de valor do game. Para alcançar um santuário distante, ou uma área de difícil acesso, no topo de uma montanha, por exemplo, você pode escalar, construir uma plataforma voadora, usar um foguete ou até mesmo manipular o tempo para chegar lá! Porém, com tanta liberdade, vem uma boa dose de complexidade. Gerenciar seu inventário e posicionar objetos pode ser um pouco complicado, principalmente para jogadores mais novatos. Este, sem dúvida, é um título mais desafiador do que seu antecessor.



Muitas vezes, a curiosidade pode levar a situações perigosas, como encarar inimigos poderosos sem ter a armadura adequada ou sem ter desbloqueado habilidades quase cruciais para prosseguir pelos lugares mais desafiadores do jogo. Contudo o design do jogo nem pressiona você a ter que avançar, mesmo quando o desafio aumenta, tampouco limita o acesso a certas áreas apenas aos jogadores mais habilidosos. No geral, a experiência como um todo se mostra extremamente recompensadora àqueles que meramente investirem mais horas com o game. O sentimento de descobrir novas áreas, a empolgação ao criar um veículo improvisado para fugir de um inimigo ou a satisfação de solucionar um quebra-cabeça complexo são momentos que se tornam frequentes e marcantes.



The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom é um jogo que vai além do entretenimento. Ele é um lembrete do quanto a diversão e a curiosidade são importantes, não apenas em nossas aventuras virtuais, mas em nossa vida cotidiana. Para aqueles que não estão familiarizados com os videogames, este é o título perfeito para iniciar uma bela jornada neste universo. Não importa se você é um veterano ou um novato, prepare-se para ser surpreendido por essa obra-prima.



Esse texto foi escrito por Davi Rocha (@davidobacon), apresentador do podcast A Semana em Jogo, do O Povo.