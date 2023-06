Review: Puzzle Bobble Everybubble!

Puzzle Bobble Everybubble! é uma nova entrada na lendária série que teve origem no jogo Bubble Bobble de 1986. Seu formato baseado em ação e quebra-cabeças evoca o mesmo espírito do clássico, trazendo um desafio nostálgico para a era moderna dos games.



A jogabilidade é simples, mas envolvente. Você atira bolhas coloridas de baixo para cima na tela, com o objetivo de agrupar três ou mais bolhas da mesma cor. Isso cria um ritmo acelerado e um desafio constante, pois as bolhas estão sempre pressionando você ou há um limite de tempo para limpar a tela. Esse equilíbrio fino entre estresse e relaxamento torna o jogo intrigante e viciante.



Puzzle Bobble Everybubble! traz consigo novas ideias e variações na jogabilidade, introduzindo novos obstáculos e gimmicks, como bolhas que mudam de cor em intervalos regulares ou bolhas transparentes que assumem a cor da bolha atirada nelas. Embora possam alterar um pouco a curva de dificuldade, essas novidades incrementam a experiência, tornando o jogo dinâmico e atraente.



Cada mundo do jogo possui quinze níveis, além de níveis EX extras para os jogadores mais habilidosos. Uma adição agradável é a Torre do Barão, um modo de sobrevivência sem fim que testa seus limites ao limpar as bolhas até que você seja inevitavelmente sobrecarregado. Seus escores são então comparados com uma tabela de classificação global, adicionando uma camada de competitividade ao jogo.



Puzzle Bobble Everybubble! pode ser jogado solo ou em modo cooperativo com até três amigos ou companheiros controlados pela inteligência artificial do jogo. Mas tenha cuidado, os companheiros de IA nem sempre são confiáveis e às vezes podem sabotar seu progresso. O jogo também oferece um modo versus, que pode ser jogado tanto online quanto presencialmente.



O visual do jogo é colorido e vibrante, com mundos que mudam a cada nível, proporcionando uma sensação de 'viagem' pelo mundo arco-íris. A trilha sonora combina melodias leves e alegres com exclamações empolgantes em japonês, criando uma atmosfera energética.



Puzzle Bobble Everybubble! é uma adição digna à série, com um design de jogo simples e brilhante. É perfeito para quem procura um quebra-cabeça viciante que é fácil de aprender e mantém você alerta. A qualidade e a diversão oferecida por este título farão com que ele consuma muitas horas do seu tempo.



Esse texto foi escrito por Davi Rocha (@davidobacon), apresentador do podcast A Semana em Jogo, do O Povo. Escute a um episódio sobre este assunto no player abaixo: