Review: Diablo IV

Após quase uma década de espera, Diablo IV chega nos presenteando com uma experiência tão escura e intrigante quanto sua antecessora, retornando à atmosfera sombria que é marca registrada da série. Com uma história envolvente, gráficos aprimorados e uma jogabilidade refinada, a Blizzard parece ter acertado na fórmula, garantindo a satisfação de novatos e veteranos do gênero.



A narrativa é um show à parte. Aqui, Lilith, filha do Primevo Mephisto, se conecta de maneira arrebatadora com nosso herói, em uma jornada repleta de dilemas sobre bem e mal. Para quem já maratonou sagas como Dragon Age ou Baldur's Gate, o enredo de Diablo IV trará uma sensação familiar, com reviravoltas inesperadas e um mundo vasto para desbravar.



No coração do jogo, a jogabilidade de Diablo IV é o carro-chefe. Os controles são intuitivos e a fluidez do combate é impressionante, mesmo quando o pandemônio toma conta do ecrã. O sistema de habilidades permite personalizações únicas, e aqui vai a dica do veterano: não tenha medo de testar diferentes combinações de habilidades. A realocação de pontos é baratinha, então vale a pena ousar.



Visualmente, Diablo IV é uma obra de arte gótica. O mundo é macabro, riquíssimo em detalhes e envolvente até o último pixel. De aldeias infestadas de demônios até expansivas áreas abertas, tudo é criado com cuidado meticuloso. Não é exatamente um salto gráfico inédito, mas é uma melhoria substancial em relação aos predecessores e, com certeza, vai manter os jogadores hipnotizados.



No quesito sonoro, Diablo IV não decepciona. A sonoplastia imersiva te coloca bem no meio de um mundo sob o domínio demoníaco. Cada golpe, cada uivo monstruoso e cada explosão de habilidade especial intensifica a experiência de jogo de forma assustadoramente realista.



Quanto à rejogabilidade, Diablo IV tem conteúdo para dar e vender. Com a abertura do mundo logo no início e a possibilidade de ajustar a dificuldade dos “World Tiers”, o game mantém os jogadores engajados, seja na busca de melhores equipamentos ou apenas explorando. O fato de sempre haver outros jogadores pelo mundo também é um plus, embora exija uma conexão constante com a internet, o que pode ser um empecilho para alguns.



Mas nem tudo é perfeito. A estratégia de monetização agressiva do Diablo IV, que inclui várias edições do jogo, itens cosméticos à venda e promessas de futuras expansões pagas, pode causar certo desconforto. Além disso, os tempos de carregamento longos podem quebrar um pouco a imersão.



Diablo IV é uma evolução sólida da série. Oferece uma experiência profunda e gratificante, aprimorada por gráficos detalhados e controles fluidos. Com uma história envolvente e vasto conteúdo para explorar, certamente oferecerá horas de diversão para qualquer fã de RPG. Contudo, deve-se ter em mente o seu sistema de monetização agressivo e a necessidade de uma constante conexão com a internet. Mas se isso não for um impedimento para você, Diablo IV certamente será uma adição valiosa para a sua coleção de jogos.



Esse texto foi escrito por Davi Rocha (@davidobacon), apresentador do podcast A Semana em Jogo, do O Povo. Escute a um episódio sobre este assunto no player abaixo: