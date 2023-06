Na última segunda-feira, 12 de junho, a Ubisoft surpreendeu a todos com mais uma edição do Ubisoft Forward, um evento dedicado a revelar futuros lançamentos da companhia. Foi possível vislumbrar o futuro da franquia Assassin’s Creed, que foi apresentada em três novos projetos: Assassin’s Creed NEXUS, Assassin’s Creed: Codename Jade e Assassin’s Creed Mirage. Esses títulos prometem jogos e gameplays inéditos, cada um com sua história distinta.



AC Nexus VR



A Ubisoft tem uma longa tradição de inovar, seja com novos jogos ou com franquias consagradas. No campo da realidade virtual, jogos como Eagle Fly, Werewolves Within e Star Trek ilustram tentativas da empresa em obter sucesso com a tecnologia. Agora, o objetivo é proporcionar a experiência única de jogar em primeira pessoa, convidando os gamers para viver plenamente a sensação de ser um membro dos clãs dos assassinos no primeiro jogo em VR da franquia, AC Nexus VR. Esse jogo, compatível com Oculus Meta Quest 2, tem o intuito de trazer a experiência definitiva de controlar um dos protagonistas da série, permitindo reviver as aventuras de Ezio, Kassandra e Connor. Os jogadores também poderão realizar movimentos de parkour durante os cenários, exatamente como nos primeiros jogos, com opções de alterações para os jogadores que possuem medo de altura.



AC Codename Jade: Mobile. Ambientado na Antiga China



Embora seja um jogo mobile, o AC Codename Jade se destaca pelos gráficos e gameplay impressionantes, comparáveis aos jogos de consoles e PCs. O jogo oferece muitos itens para personalizar o personagem, permitindo torná-lo único. O primeiro beta será lançado durante o verão, com o objetivo de coletar o feedback dos fãs para aprimorar a experiência dos jogadores no lançamento. A dúvida que permanece é sobre quais smartphones serão compatíveis com o jogo. Se funcionar em aparelhos intermediários, pode se tornar um grande fator para sua popularização, especialmente em mercados dominados por mobile.



Assassin's Creed Mirage



O novo título da franquia foi revelado com dois trailers, um focado na história e outro mostrando o gameplay e as novas habilidades disponíveis para o protagonista, Basin. O gameplay mantém semelhanças com o que tornou a franquia conhecida mundialmente, um fator que foi muito bem recebido pelos fãs. Kallil Augusto, do canal Gamerllil Games, conhecido pelo seu conteúdo dedicado à franquia Assassin’s Creed, comentou: "Mirage parece ser uma maneira de nos reconectar com o que aprendemos a amar um dia e introduzir aos recém-chegados a verdadeira essência de Assassin's Creed.” Ele ainda acrescenta que "para muitos de nós que amamos a série, não há problema em lançar jogos que remetam aos primeiros títulos ou que sigam o atual modelo de RPG de mundo aberto. Isso definitivamente não é um problema, desde que a empresa mantenha intactos os pilares que tornam essa franquia única.”



Mesmo que as cidades da época não contenham construções muito altas, a movimentação e o parkour ficaram fluidos e naturais durante a exploração e o combate no jogo. A reintrodução da mecânica de 'assassinatos rápidos', permitindo ao jogador eliminar um inimigo com um único golpe, é um benefício para aqueles que preferem uma abordagem furtiva, alinhada ao ethos do clã dos assassinos.



O trailer focado na história revelou mais sobre a trama do jogo, introduziu personagens que vão ajudar o protagonista em sua jornada e deu um vislumbre da Bagdá do século IX, retratada com riqueza de detalhes, como é comum nas representações históricas da franquia. Outro ponto relevante é o preço do jogo, estipulado em R$249,00, o que contrasta com os valores altos normalmente cobrados pela indústria atualmente.



Esse texto foi escrito em conjunto por André Mesquita e Davi Rocha (@davidobacon), apresentadores do podcast A Semana em Jogo, do O Povo. Escute a um episódio sobre este assunto no player abaixo: