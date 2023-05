Review: Street Fighter 6

Capcom voltou com tudo em 2023, lançando o tão aguardado Street Fighter 6, um game de luta que promete dar vida nova à uma das franquias mais icônicas do gênero. Com um elenco inicial de 18 lutadores, incluindo 7 personagens novos, a escalação irá agradar tanto aos fãs de longa data quanto aos novos jogadores.



Além das mecânicas de combate sólidas já esperadas em um jogo da franquia, Street Fighter 6 introduz o modo World Tour, que vai guiar os jogadores numa jornada ao redor do mundo, permitindo o aprendizado gradual dos movimentos icônicos de cada personagem.



O destaque do World Tour é a possibilidade de treinar com lutadores consagrados da série, ampliando não só o seu arsenal de ataques, mas também interagindo com o ambiente ao seu redor de formas inéditas. Complementando isso, temos a Metro City, a maior área do jogo, onde se pode explorar, lutar contra NPCs e ganhar itens valiosos como melhorias de status e equipamentos personalizáveis para o seu personagem.



Street Fighter 6 eleva o conceito de customização a um novo patamar. O game possui um dos melhores sistemas de criação de personagem já vistos, permitindo a criação de avatares únicos com uma variedade impressionante de roupas e equipamentos. Esses elementos podem inclusive ser melhorados, oferecendo bônus de status ao seu personagem.



No entanto, se você é do tipo que prefere o combate direto e tradicional, Street Fighter 6 não irá desapontar. O jogo traz modos clássicos como Arcade e Treino, além de uma área online para enfrentar outros jogadores com seu avatar do World Tour ou com um dos lutadores do elenco principal.



Edy Arqueman, ex-jogador profissional de Street Fighter e fundador da RevolutionSticks, empresa especializada na fabricação de controles para jogos de luta, comentou sobre Street Fighter 6: "O game me parece ser um grande acerto da Capcom, que ouviu a comunidade e aprendeu com seus erros.

Apesar de considerar o SF5 bom, ele teve vários problemas desde seu lançamento. Com SF6, tudo parece diferente. O game vem completo com todos os modos, é lindo de se ver, com muitos extras, conteúdo para a galera mais old school e para os iniciantes. O principal, a gameplay está parecendo fantástica. Acredito ser um divisor de águas em se tratando de Street Fighter, tem tudo para ser o game dessa geração."



O mercado de acessórios para jogos de luta está pronto para o sucesso que o novo Street Fighter irá fazer Crédito: Divulgação

Antes de encerrar, não podemos deixar de mencionar o novo sistema de combate chamado Drive, uma evolução natural dos ataques Focus de Street Fighter 4 e do sistema V-gauge de Street Fighter 5. O sistema Drive possibilita parar ataques à distância e contra-atacar com golpes potentes. E para incrementar ainda mais, temos habilidades exclusivas de alguns personagens, como o sistema Medal da lutadora Manon, oferecendo uma jogabilidade adicional, única e cativante.



Street Fighter 6 promete ser um sucesso tanto para os veteranos da série quanto para os novatos, graças à sua acessibilidade e diversidade. Certamente, é um jogo de luta que vale a pena conferir.



Esse texto foi escrito por Davi Rocha (@davidobacon), apresentador do podcast A Semana em Jogo, do O Povo.