Review: Another Fisherman's Tale

Another Fisherman's Tale é um marco nas sequências de VR, fazendo jus ao notável A Fisherman’s Tale, de 2019. Nesta nova aventura, você assume o papel de May, filha do icônico pescador Bob, navegando por miniaturas de suas viagens. O título desafia as expectativas de uma sequência, apresentando uma pegada inédita, mesclando quebra-cabeças inteligentes e uma narrativa poderosa.



A trama se desenrola através das perspectivas de May e Bob, oscilando entre o presente e memórias passadas. As jornadas de May e Bob estão magistralmente entrelaçadas, formando uma experiência avassaladora que alterna entre o encanto e a desolação. Com uma durabilidade de 3 a 6 horas, os jogadores são envolvidos em uma série de enigmas inventivos que mantêm o nível de desafio na medida certa para manter a jogabilidade atraente.



A mecânica do jogo é um atrativo singular: é viável arremessar suas mãos de forma independente e até trocá-las por ganchos ou garras de caranguejo para decifrar os quebra-cabeças. É até mesmo possível lançar sua cabeça para melhor visibilidade. Apesar de um tanto excêntrico a princípio, logo se torna natural e amplia a diversão.



Os cenários de Another Fisherman's Tale são detalhados e multicoloridos, proporcionando uma experiência visual deslumbrante e imersiva. E como se a excelência visual não fosse suficiente, a trilha sonora, recheada de cantigas de marinheiro originais, eleva a experiência de jogo a outro nível.



Infelizmente, os controles do PSVR 2 Sense, principalmente no que diz respeito ao controle das mãos, podem afetar a experiência, tornando os movimentos menos precisos do que desejado. No entanto, esse é um pequeno solavanco em uma jornada predominantemente envolvente.



Another Fisherman’s Tale é uma joia rara no universo dos jogos de realidade virtual. Com quebra-cabeças inventivos, uma trama emocionante e um design visual irresistível, é uma experiência que merece ser vivida. Vale cada segundo do seu tempo



Esse texto foi escrito por Davi Rocha (@davidobacon), apresentador do podcast A Semana em Jogo, do O Povo. Escute a um episódio sobre este assunto no player abaixo: