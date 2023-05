Review: 9 Years Of Shadow

9 Years of Shadows é mais um ótimo metroidvania que chega para agradar fãs ou iniciantes no gênero. Desenvolvido por um estúdio independente, o Freedom Games, o jogo carrega consigo a essência dos clássicos, como Castlevania e Metroid, se destacando por um cuidadoso design de jogo e mecânicas de combate bem projetadas.



Em 9 Years of Shadows, você explora um castelo enorme, repleto de cores e detalhes intrincados. De corredores ricamente decorados a grandiosos teatros, o jogo é uma verdadeira obra de arte, capaz de surpreender até mesmo o mais experiente dos gamers. Além disso, com cada nova habilidade desbloqueada, você adquire mais mobilidade para explorar este mundo incrível.



O elemento que talvez chame mais a atenção nesse jogo é o seu sistema de combate, a personagem principal dispõe de pouca vida, mas traz consigo um escudo mágico regenerável. A energia para recarregar esse escudo também é necessária para realizar ataques e habilidades de exploração. Este equilíbrio sutil entre defesa e ataque torna o jogo desafiador e recompensador ao mesmo tempo.



Outro destaque de 9 Years of Shadow é a dinâmica de evolução da personagem e maneira como as suas habilidades mais poderosas são adquiridas. À medida que você avança, desbloqueia diferentes armaduras, cada uma com uma habilidade passiva única que ajuda na exploração do ambiente. A armadura de água, por exemplo, permite nadar, enquanto a armadura de fogo protege contra calor extremo.



Infelizmente, o jogo não é perfeito e apresenta algumas falhas, como bugs que podem interromper o progresso e problemas técnicos ocasionais. Contudo, são contratempos que pouco atrapalharam as quase 10 horas de jogo gastas até completá-lo.



9 Years of Shadows é mais do que um jogo, é uma aventura envolvente que vai além do combate e da exploração. O enredo gira em torno de temas como perda na infância e o poder curativo da arte, conferindo uma dimensão emocional à experiência. O título proporciona uma experiência de jogo satisfatória e cativante, mesmo para aqueles que são novatos no universo dos games.



Esse texto foi escrito por Davi Rocha (@davidobacon), apresentador do podcast A Semana em Jogo, do O Povo.