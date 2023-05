Review: Hunt The Night

"Hunt the Night" é um jogo de ação e aventura em 2D, recém-lançado pelo estúdio indie Moonlight Games. O título é uma aventura visualmente deslumbrante, com gráficos em pixel art que têm um quê de nostalgia e um jogo de luz e sombra muito bem executado.



Apesar de uma pegada à la "Bloodborne" e outras inspirações evidentes, "Hunt the Night" constrói um universo próprio, trazendo uma trama densa e uma lore que vai te prender do início ao fim. Seu enredo se passa em Medhram, um lugar que mais parece saído de um pesadelo, onde os dias são substituídos por anos de noites tenebrosas recheadas de criaturas assustadoras. A protagonista, Vesper, é uma valente guerreira, que tem a missão nada fácil de juntar as peças de um artefato antigo para trazer de volta a luz do dia.



A jogabilidade aqui é uma dança entre combate corpo-a-corpo e à distância com um alto grau de desafio envolvido em toda a experiência. Vesper pode ser uma guerreira, mas também é frágil, e seus inimigos são fortes e de dar arrepios. O segredo se torna dominar a esquiva e planejar bem suas ações.



O jogo não é isento de limitações. Em alguns momentos, o jogador é colocado em cenários um tanto sufocantes, como masmorras cheias de inimigos, gerando uma dose acima do esperado de dificuldade e estresse. Dito isso, boa parte das batalhas contra os chefões são um show à parte. Cada um deles traz mecânicas únicas e desafios que vão te deixar na ponta da cadeira.



Nas quase 10 horas de jogo necessárias para terminar as missões principais do jogo, você vai viajar por cenários que vão desde um asilo decrépito até um castelo vampírico numa montanha nevada. Uma experiência visual que vale cada segundo!



Apesar de alguns contratempos na jogabilidade, "Hunt the Night" é um banquete para os olhos e uma aventura envolvente. Se você tem estômago para enfrentar alguns combates frustrantes, vai amar cada momento da jornada de Vesper.



Esse texto foi escrito por Davi Rocha (@davidobacon), apresentador do podcast A Semana em Jogo, do O Povo. Escute a um episódio sobre este assunto no player abaixo: