Novas especificações sobre o Rog Ally são reveladas

O mais novo concorrente do Switch e do Steam Deck tá vindo com tudo

A ASUS acaba de revelar mais detalhes sobre seu novo console portátil, o ROG Ally, que promete ser um grande competidor para o Steam Deck da Valve. Apresentado como um PC portátil rodando Windows 11, o ROG Ally chega com uma proposta inovadora para o mercado de videogames.



O grande destaque é a promessa de jogos em alta qualidade 1080p FHD, centralizados em uma única plataforma. Isso significa que você pode acessar lojas como Xbox, Epic Games, Steam e Battle.net, e jogar qualquer título que funcione no Windows. E mais, não é preciso comprar os jogos novamente, e você ainda pode aproveitar os saves na nuvem.



Além do desempenho, a ASUS também se preocupou com a ergonomia do console. Cada botão foi projetado para suportar mais de 10 milhões de toques, e os joysticks, mais de 2 milhões de rotações.



O coração do ROG Ally é um processador totalmente novo da AMD, o Ryzen Z1 Extreme. Este chip, construído na arquitetura Zen 4 com gráficos RDNA 3, possui 8 núcleos, 16 threads e impressionantes 8,6 teraflops de potência gráfica.



Para uma experiência ainda mais incrível, o console pode ser conectado a uma TV ou potencializado por uma GPU externa XG Mobile, como uma NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop, para jogos em 4K com Ray Tracing e DLSS 3.



O ROG Ally chega ao mercado americano em junho, com preço de US$ 699, trazendo ainda 3 meses gratuitos do Xbox Game Pass Ultimate para os compradores. O preço e a data de lançamento no Brasil ainda serão anunciados. Com todas essas novidades, o ROG Ally promete revolucionar a experiência de jogos portáteis.



Esse texto foi escrito por Davi Rocha (@davidobacon), apresentador do podcast A Semana em Jogo, do O Povo. Escute a um episódio sobre este assunto no player abaixo: