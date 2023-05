Review: Star Wars Jedi: Survivor

Com um bravo padawan que ascende ao posto de mestre Jedi, Star Wars Jedi: Survivor preserva seu estilo de ação e aventura, mas eleva a experiência com mecânicas aprimoradas e uma riqueza de conteúdo adicional. O jogo se apresenta como o mais recente capítulo da franquia Star Wars, desenvolvido pela Respawn Entertainment e publicado pela Eletronic Arts. Nesta sequência direta de Star Wars Jedi: Fallen Order, acompanhamos Cal Kestis em uma nova missão para salvar sobreviventes Jedi.



Neste game, Cal encara uma gama variada de inimigos, como stormtroopers, aliens selvagens e caçadores de recompensas, empunhando seu sabre de luz customizável e diversos poderes da Força. A jogabilidade engloba combate, exploração e quebra-cabeças, valendo-se do cenário para realizar manobras de parkour, correr pelas paredes e saltar entre plataformas. A sequência melhorou os controles tanto na exploração quanto nas ações de combate, tornando-os mais responsivos e acessíveis, até mesmo para jogadores casuais.



Uma característica que diferencia Star Wars Jedi: Survivor de seu antecessor é a enorme capacidade de personalizar a experiência de jogo, ajustando níveis de dificuldade, escolhendo o visual de Cal e seu companheiro robótico BD-1, e definindo a postura adotada por Cal com seu sabre de luz. Essa customização permite que jogadores de todas as habilidades e gostos possam aproveitar o jogo ao máximo.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os gráficos impressionam, com vastas paisagens detalhadas e personagens bem modelados. Cada planeta visitado proporciona uma vivência única, dos desertos de Tatooine aos pântanos de Dagobah. O jogo oferece imersão na história de Star Wars, graças ao Databank, itens coletáveis que revelam informações sobre os mundos, personagens e eventos da saga. Isso aprofunda a experiência até mesmo para aqueles menos familiarizados com o universo Star Wars.



Os ambientes exploráveis, inimigos desafiadores e quebra-cabeças inteligentes asseguram que os jogadores se mantenham engajados e motivados para progredir na história. A jogabilidade intuitiva de Star Wars Jedi: Survivor é um ponto forte, com ações como desviar e aparar ataques inimigos se tornando naturais até mesmo para jogadores inexperientes em games de ação.



Embora o jogo seja uma continuação direta de Star Wars Jedi: Fallen Order, ele é acessível até mesmo para quem não jogou o título anterior, incluindo um vídeo explicativo sobre a trama de Fallen Order. No entanto, vale mencionar que, devido ao foco na história e ambientação, jogadores menos versados na franquia Star Wars podem se sentir um pouco perdidos em alguns momentos. Ademais, até o momento da publicação desta análise, a versão para PC do game vem apresentando alguns bugs e aparentes problemas de performance. Algo que pode ser remediado com algumas atualizações que poderão vir no futuro próximo.



Star Wars Jedi: Survivor é uma experiência que vale a pena conferir. É um título recheado de ação, exploração e traz uma história envolvente e bem ao estilo Star Wars também. Com mecânicas aprimoradas, gráficos incríveis e um vasto universo para explorar, o jogo é uma adição digna à franquia e oferece um pacote completo de entretenimento, cativando diferentes tipos de jogadores.



Este é um jogo que merece espaço na biblioteca de qualquer gamer que aprecie jogos de ação e aventura ou seja fã da saga Star Wars. Mesmo com pequenos deslizes e uma versão para o PC que deixa a desejar, Star Wars Jedi: Survivor entrega uma experiência emocionante e envolvente que certamente deixará os jogadores ansiosos por mais.



O título está disponível para PlayStation 5, Xbox Series X e Series S e PC. Esse texto foi escrito por Davi Rocha (@davidobacon), apresentador do podcast A Semana em Jogo, do O Povo. Escute a um episódio sobre este assunto no player abaixo: