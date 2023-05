Review: Moons of Darsalon

Moons of Darsalon, um game indie de plataforma repleto de ação e elementos de puzzle, foi desenvolvido pelo talentoso DJ e produtor espanhol Dr. Kucho. Inspirado no icônico Lemmings, lançado em 1991, este título proporciona uma aventura desafiadora e repleta de nostalgia aos jogadores.



No papel de um Darsanauta, um herói que busca salvar darsanautas perdidos nas luas do planeta Darsalon, o jogador enfrenta perigos e inimigos ao longo do caminho. A inteligência artificial usada pelos darsanautas para seguir comandos torna a experiência envolvente e dinâmica. Cada missão traz desafios distintos, mantendo o jogo interessante e diversificado.



Repleto de ação, Moons of Darsalon conta com tiroteios de laser, jetpacks, caminhões espaciais e naves, além de comandos de voz para controlar companheiros NPCs, aprimorando a interação com personagens. A física fluida e realista do game eleva ainda mais a imersão.



O visual combina iluminação moderna, sprites 2D e modelos 3D pixelados com uma paleta de cores restrita, proporcionando uma estética retrô autêntica. A trilha sonora de 8 bits, inspirada no chip MOS 6581 (SID) de 1982, intensifica a atmosfera nostálgica do jogo.



Moons of Darsalon permite criar e destruir caminhos com uma arma especial, possibilitando diferentes estratégias para superar desafios. Com níveis curtos e alto fator de replay, os jogadores buscam melhorar tempos e pontuações para desbloquear novas missões. Um editor de fases permite a criação e compartilhamento de desafios com a comunidade online.



Embora voltado a um nicho específico, Moons of Darsalon diverte até jogadores menos familiarizados com o estilo. No entanto, desafios repetitivos e dificuldades na IA dos darsanautas podem gerar frustração. Esses pontos, porém, também evocam jogos dos anos 80 e 90, que proporcionavam momentos de raiva e desafio.



Moons of Darsalon agrada tanto novatos quanto veteranos, cativando fãs com sua pegada retrô e nostálgica. Disponível para PC via Steam e em breve na Epic Game Store, o jogo conta com localização em português brasileiro em menus e legendas. Em resumo, Moons of Darsalon é uma excelente opção para quem busca diversão leve e desafiadora, com atmosfera nostálgica e visual retrô, conquistando uma ampla gama de jogadores apesar de suas dificuldades e desafios repetitivos.



Esse texto foi escrito por Davi Rocha (@davidobacon), apresentador do podcast A Semana em Jogo, do O Povo.