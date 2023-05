Review: Horizon Forbidden West: Burning Shores

Horizon Forbidden West: Burning Shores é um verdadeiro deleite para os fãs de jogos de ação e aventura. Situado em uma Los Angeles pós-apocalíptica, agora conhecida como Burning Shores, a expansão traz uma experiência mais concisa e focada se comparada aos títulos anteriores da série, Horizon Zero Dawn e Horizon Forbidden West.



A história é uma combinação emocionante, e bem feita, de conexões humanas e batalhas intensas contra os já conhecidos e adorados robôs gigantes da série. No centro de tudo isso, temos o retorno de Aloy, a protagonista da série Horizon, que agora se une a Seyka, uma guerreira da nação Quen, para resgatar sua irmã das garras de um vilão megalomaníaco e muito bem escrito. A relação entre Aloy e Seyka é um dos pontos altos de Burning Shores, proporcionando momentos bem escritos de vulnerabilidade e crescimento para Aloy, que, para muitos que jogaram os games passados da franquia, era um tanto quanto bidimensional e estóica.



Aumentando o elenco para além de Seyka, a expansão apresenta Walter Londra, um ex-celebridade com ambições de dominar a Terra, como o novo vilão. Londra é um personagem tridimensional e cativante, oferecendo um excelente antagonismo que impulsiona a narrativa e supera os vilões anteriores da série. A jornada para frustrar seus planos é o que move a aventura, levando a uma série de missões ao longo de aproximadamente sete horas de jogo.



A jogabilidade é familiar para aqueles que já jogaram os títulos anteriores da série. Contudo, a adição de uma nova montaria voadora proporciona uma dimensão a mais de diversão ao explorar o ambiente, mesmo que isso signifique passar voando por pontos de interesse.



Um dos grandes atrativos de Burning Shores é a bela representação de uma Los Angeles pós-apocalíptica. Os ambientes são deslumbrantes, com prédios parcialmente submersos, a placa de Hollywood ao longe e a natureza retomando seu lugar.



No entanto, nem tudo é perfeito. A expansão ainda sofre com o excesso de armas, peças de armadura e colecionáveis, que acabam por sobrecarregar os menus. Além disso, o principal assentamento humano em Burning Shores é tão confuso de navegar quanto os do Forbidden West.



Horizon Forbidden West: Burning Shores é uma expansão imperdível que combina elementos de ação, aventura e emoção em uma experiência concisa e focada. É uma adição valiosa à série Horizon, que certamente agradará aos fãs de longa data e aos novos jogadores.



Esta expansão de Horizon: Forbidden West está disponível exclusivamente para Playstation 5. Esse texto foi escrito por Davi Rocha (@davidobacon), apresentador do podcast A Semana em Jogo, do O Povo. Escute a um episódio sobre este assunto no player abaixo: