Dicas especiais de segurança digital para o Dia das Mães

Com o Dia das Mães se aproximando, é importante lembrar que as memórias da família são tesouros que merecem ser protegidos. Manter as informações e recordações dos momentos com seus entes queridos protegidos no ambiente digital é uma preocupação crescente, principalmente em um mundo onde a tecnologia está cada vez mais integrada ao nosso cotidiano. Para ajudar você nessa tarefa, confere esse guia rápido com algumas dicas práticas e soluções tecnológicas que podem te ajudar a preservar por mais tempo aquilo que realmente importa.



Organize suas memórias



Organizar suas memórias é um passo importante. Categorize suas fotos por ano, local ou ocasião, facilitando a visualização e identificação de possíveis perdas. Este método também pode ajudar na recuperação de dados em caso de problemas tecnológicos.



Faça backups constantes



O backup constante é essencial para proteger suas memórias. Faça backups mensais dos dados da sua família, tanto em serviços de armazenamento em nuvem quanto em dispositivos de armazenamento físico, como SSDs, HDs e pendrives. A marca Kingston, por exemplo, oferece várias opções de produtos para esse fim, como a linha XS2000 de SSDs externos, que possuem até 2TB de capacidade e conexão USB-C, e pendrives que podem ser usados para transportar e armazenar informações importantes.



Utilize armazenamento físico



Utilizar armazenamento físico é uma alternativa eficiente, mas lembre-se de não manter os dispositivos sempre conectados ao computador, pois isso os torna vulneráveis a ataques hackers. É crucial escolher produtos que atendam às suas necessidades de armazenamento, considerando a quantidade de informações e a segurança.



Criptografe seus dados



Criptografar seus dados, principalmente fotos de crianças e adolescentes, é uma medida necessária para evitar exposição indevida. Opte por dispositivos que ofereçam tecnologias como senhas e proteção extra contra tentativas de acesso indevido.



Eduque sua família sobre segurança online



É importante que toda a família esteja ciente dos perigos dos ataques virtuais. Incentive seus filhos a aprender sobre golpes comuns e a usar o computador de maneira segura. Mantenha o sistema operacional e os aplicativos atualizados, além de habilitar recursos de segurança, como antivírus e firewall, garantindo que estejam atualizados e configurados corretamente.



Proteja sua rede doméstica



Ajustar as configurações de segurança do roteador de internet da sua casa também é fundamental. Crie uma senha de Wi-Fi forte e mude a senha padrão do roteador, pois senhas fracas facilitam o roubo de informações.



Verifique a segurança dos sites



Ao navegar na internet, verifique se os sites acessados são seguros. Um símbolo de cadeado próximo à URL indica que a página utiliza um protocolo de segurança HTTPS. Evite clicar em links suspeitos ou abrir arquivos desconhecidos, já que muitos ataques ocorrem a partir da interação do usuário com conteúdos maliciosos.



Seguindo essas dicas, você estará mais preparado para proteger as memórias e informações da sua família, garantindo a segurança dos seus entes queridos e permitindo que foquem apenas em criar novas lembranças juntos.



Esse texto foi escrito por Davi Rocha (@davidobacon), apresentador do podcast A Semana em Jogo, do O Povo. Escute a um episódio sobre este assunto no player abaixo: