Abragames lança 2ª Pesquisa Nacional da Indústria de Games no Brasil

A Abragames (Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Jogos Digitais), em parceria com a ApexBrasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos), anunciou a realização da 2ª Pesquisa Nacional da Indústria de Games, visando mapear e dimensionar o mercado brasileiro de jogos digitais. A iniciativa busca compreender o crescimento da indústria e identificar as necessidades dos estúdios e profissionais que atuam nesse setor em expansão. Desenvolvedores e estúdios de todo o território nacional estão convidados a participar da iniciativa e já podem acessar o formulário on-line para enviar suas informações e/ou de suas empresas.



A primeira edição da pesquisa, realizada em 2022, apontou que a indústria de games no Brasil já conta com mais de mil empresas e 12.441 profissionais atuando na área. Entre os desenvolvedores, 29,8% são mulheres. Além disso, foi constatado que os estúdios estão distribuídos por todas as regiões do país, com maior concentração no Sudeste (57%), seguido pelo Sul (21%), Nordeste (14%), Centro-Oeste (6%) e Norte (3%).



O presidente da Abragames, Rodrigo Terra, destaca a importância do levantamento para o fortalecimento da indústria nacional de jogos digitais: “Saber a quantidade de estúdios espalhados pelo país, onde estão localizados, quantos funcionários empregam, entre outros dados, é fundamental para identificar suas necessidades e as melhores medidas para auxiliar em seus crescimentos”. Ele também incentiva a participação de estúdios e desenvolvedores em todo o território nacional, que podem se inscrever preenchendo o formulário online disponível no site da associação.



Para motivar a participação dos estúdios na pesquisa, a Abragames está promovendo uma campanha que oferece quatro ingressos VIP para o BIG Festival 2023, o maior evento de games, criação, networking e negócios da América Latina. Os vencedores serão anunciados em 2 de maio, e não é necessário ser associado à Abragames para concorrer.



A Abragames, criada em 2004, tem como objetivo fortalecer e promover a indústria brasileira de jogos digitais por meio da representação e interlocução do ecossistema nacional e internacional, além da realização de eventos e parcerias para alavancar o desenvolvimento do setor no país.



Esse texto foi escrito por Davi Rocha (@davidobacon), apresentador do podcast A Semana em Jogo, do O Povo.