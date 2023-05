Review: Ravenlok

Ravenlok, desenvolvido pela Cococucumber, é um jogo de ação e aventura inspirado no clássico conto de Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas. O jogo segue a história de uma jovem garota que, ao encontrar um espelho mágico, é transportada para um mundo repleto de animais falantes e criaturas perigosas. Aqui, ela se torna a heroína Ravenlok, destinada a enfrentar a rainha lagarta e trazer a paz de volta a este mundo mágico.



O estilo visual de Ravenlok é um dos pontos altos do jogo. Os gráficos voxel em 3D proporcionam uma estética encantadora e detalhada que combina perfeitamente com a atmosfera lúdica da história. Cada área é única, com cores vibrantes e elementos que escondem uma atmosfera mais sombria, tornando a exploração um prazer por si só.



O jogo combina combate hack-and-slash com resolução de quebra-cabeças, mas ambos os aspectos apresentam seus problemas. O combate é bastante simples, baseando-se em ataques básicos com a espada, e os inimigos e chefes podem ser derrotados sem grandes dificuldades. Há habilidades que são desbloqueadas ao longo do jogo, como uma saraivada de golpes com a espada e projéteis de fogo, mas raramente são necessárias para vencer os desafios.



Os quebra-cabeças, por outro lado, consistem em encontrar e aplicar soluções fornecidas aos jogadores. No entanto, eles são muito fáceis e se tornam previsíveis rapidamente. A maioria dos enigmas acaba servindo como uma busca para avançar na história, mas sem desafios reais de raciocínio.



O enredo em si é leve e simplista. A protagonista aceita sua missão sem questionamentos, e os relacionamentos estabelecidos no início da história são rapidamente esquecidos. Apesar disso, o jogo é adequado para um público mais jovem ou para aqueles que procuram uma experiência breve e relaxante.



Ravenlok tem potencial como um conto encantador com um visual deslumbrante, mas fica aquém em termos de mecânicas de jogo e enredo envolvente. Com mais refinamento e desafios, este título poderia ser uma abordagem única de um conto clássico. No entanto, na sua forma atual, Ravenlok é apenas uma opção mediana para quem busca algo simples e divertido.



O jogo está disponível para Xbox One, Xbox Series X e Series S e PC. Esse texto foi escrito por Davi Rocha (@davidobacon), apresentador do podcast A Semana em Jogo, do O Povo. Escute a um episódio sobre este assunto no player abaixo: