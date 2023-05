Review: Live a Live

RPG clássico retorna com gráficos aprimorados e experiência diversificada

Live A Live, RPG japonês clássico de 1994, renasce em 2023 com um remake em HD-2D. Pouco conhecido no ocidente, o jogo apresenta uma proposta inovadora para a época, com cenários variados inspirados em filmes famosos. Misturando elementos de diversos gêneros e épocas, Live A Live inspirou vários jogos indie e ajudou a consolidar a Square Enix como uma grande desenvolvedora.



Dividido em oito capítulos, cada um com duração entre uma e cinco horas, Live A Live oferece entre 20 e 30 horas de jogo. Cada capítulo traz um tom, cenário e estilo únicos, proporcionando uma experiência diversificada. O capítulo no Japão feudal, por exemplo, envolve um ninja salvando um prisioneiro, enquanto o capítulo no futuro distante tem inspiração na franquia Alien e elementos de horror e suspense.



O remake oferece dublagem em inglês e japonês, além de gráficos em HD-2D que aprimoram a experiência visual. As paisagens e cenários impressionam, mostrando o cuidado dos desenvolvedores em recriar cada detalhe do original. Os sprites dos personagens também foram tratados com esmero, resultando em um visual harmonioso e belo.



Os combates em Live A Live ocorrem em um sistema de grade que mescla elementos de RPG clássico e estratégia em tempo real. A simplicidade do sistema e a regeneração da vida dos personagens após cada batalha tornam o jogo acessível a todos. Contudo, algumas animações de batalha podem parecer longas e a ausência de opção para acelerá-las pode ser um ponto negativo.



O radar de objetivos, uma adição controversa do remake, auxilia na orientação e na busca pelo caminho correto. No entanto, nem sempre funciona bem e pode ser desativado para quem prefere explorar sem ajuda. Vale destacar que Live A Live valoriza a exploração e a experimentação, envolvendo o jogador em cada capítulo.



O remake de Live A Live é uma chance única de conhecer e experimentar um clássico do RPG japonês antes pouco acessível ao público ocidental. Apesar de algumas imperfeições, destaca-se pela originalidade, enredo e variedade de estilos de jogabilidade. Trata-se de uma experiência imperdível para fãs de RPG e para quem deseja conhecer um marco na história dos videogames.



O remake de Live A Live está disponível para PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC. Esse texto foi escrito por Davi Rocha (@davidobacon), apresentador do podcast A Semana em Jogo, do O Povo. Escute a um episódio sobre este assunto no player abaixo: