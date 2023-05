Review: Cassette Beasts

Cassette Beasts é um jogo de RPG por turnos desenvolvido pelo Bytten Studio que traz uma experiência cativante de embate e colecionamento de monstros. O jogo se passa na misteriosa ilha de New Wirral, onde o jogador encontra uma série de criaturas chamadas Monsters.



Claramente inspirado em Pokémon, Cassette Beasts exibe um catálogo amplo com mais de 100 Monsters únicos, cada um com habilidades e estatísticas que fornecem vantagens e desvantagens no combate.

Cada monstro é atrelado a um elemento, como Água, Fogo e Ar, seguindo um formato de pedra, papel e tesoura, onde cada tipo é forte ou fraco contra outro. Sendo assim, formar um time equilibrado de monstros é essencial para o sucesso nas batalhas.



O design das criaturas é um dos grandes pontos fortes de Cassette Beasts. Os nomes e aparências dos monstros são divertidos e interessantes, gerando momentos de surpresa e admiração ao encontrá-los pela primeira vez no mundo do jogo. Fora disso, em vez de enviar os animais virtuais para lutar, o jogador se transforma neles no início do combate, retornando à forma humana quando a vida do monstro se esgota.



Sobre o sistema de combate, no game, ele é operado por meio de turnos através de um sistema de Pontos de Ação (AP) para executar habilidades. Os jogadores acumulam AP a cada turno e podem usá-los para ataques mais poderosos ou habilidades especiais. O jogo permite diversas estratégias, tornando o combate profundo e envolvente.



Para capturar um monstro, é necessário gravar sua "fita" durante os encontros de combate. A taxa de sucesso na captura varia, mas pode ser aumentada causando dano à criatura. Uma vez adicionada à coleção, a fita pode ser personalizada com adesivos, que concedem habilidades adicionais aos Monsters.



Uma das características mais empolgantes do combate em Cassette Beasts é a capacidade de realizar fusões entre os Monsters. Após encher um medidor, o jogador e um aliado podem se fundir, criando uma criatura única que combina aparência, lista de movimentos e estatísticas.



Visualmente, o jogo combina gráficos 2D e 3D, com personagens pixelados em um ambiente tridimensional colorido. A trilha sonora, alinhada ao tema musical do jogo, traz músicas envolventes que complementam a exploração e as batalhas.



Cassette Beasts oferece uma experiência única e charmosa, destacando-se entre outros jogos do gênero. Seu sistema de combate inovador, designs criativos e trilha sonora cativante certamente vão conquistar vários jogadores.



O game está disponível para Nintendo Switch, Xbox One, PC, Linux, Xbox Series X e Series S. Esse texto foi escrito por Davi Rocha (@davidobacon), apresentador do podcast A Semana em Jogo, do O Povo. Escute a um episódio sobre este assunto no player abaixo: