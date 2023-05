Review: Arto

Arto é um jogo com uma proposta interessante, inspirado no encantador Chicory: A Colorful Tale, de 2021. O título leva o jogador a um mundo dividido e desprovido de cor após um evento chamado Chromaclysm. Na pele de Liv, uma criatura criada por uma das poucas divindades com poder remanescente, sua missão é restaurar a ordem e a cor aos reinos afetados.



Arto apresenta uma jogabilidade no estilo ação-RPG, com perspectiva isométrica, e um sistema básico de combos e parry. O jogador pode adquirir novas armas e habilidades usando Chroma, a moeda do mundo. O jogo possui sete biomas diferentes e side-quests que incentivam a exploração, embora não espere segredos ou desafios muito profundos.



Um aspecto intrigante do jogo é a mecânica de pintar o ambiente, que ocorre automaticamente à medida que o jogador caminha. A mudança de estilos artísticos é cativante e proporciona belas paisagens para explorar. Porém, essa funcionalidade de pintura automática pode atrapalhar as lutas, já que os inimigos costumam ter cores semelhantes ao ambiente, dificultando a visualização dos ataques.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Infelizmente, Arto é prejudicado por diversos problemas técnicos e de design. O jogo apresenta problemas nos menus, mapas, marcações de progresso e configurações. Além disso, a câmera é fixa e muitas vezes inimigos ficam escondidos atrás de objetos, tornando as lutas ainda mais desafiadoras.

Outro ponto fraco são as lutas contra chefes, que não possuem indicações claras de dano. A falta de feedback durante os combates e problemas no sistema de cura e parry acabam comprometendo a experiência. Arto também apresenta questões de desempenho, como travamentos e quedas de taxa de quadros, mesmo em computadores potentes.



Um recente patch de atualização trouxe algumas melhorias, mas também modificou drasticamente os arquivos de save, alterando o progresso do jogador de forma inesperada. Arto também é compatível com o Steam Deck, mas o desempenho no dispositivo portátil deixa a desejar.



Arto tem um conceito atraente e uma mecânica de pintura que se destaca, mas a quantidade de problemas e falhas em várias áreas torna difícil recomendá-lo no momento. É possível que futuras atualizações resolvam os problemas e ofereçam uma experiência melhor, mas por enquanto, é melhor evitar esse jogo.



O jogo está disponível para Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC. Esse texto foi escrito por Davi Rocha (@davidobacon), apresentador do podcast A Semana em Jogo, do O Povo. Escute a um episódio sobre este assunto no player abaixo: